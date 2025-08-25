국방부 인사복지실장에 김성준 전북지방병무청장
입력 2025.08.25 (11:08) 수정 2025.08.25 (11:09)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
국방부는 인사복지실장에 김성준 전북지방병무청장을 임용했다고 오늘(25일) 밝혔습니다.
인사복지실장은 군인·군무원의 인사 및 복지·보건정책, 동원 및 예비전력 정책을 총괄·조정하는 직위입니다.
김 신임 인사복지실장은 1995년 5급 공채(행시 38회)로 공직에 입문한 이후 계획예산관, 감사관, 기획관리관, 전북지방병무청장 등 국방부 주요 보직을 두루 역임했습니다.
앞서 김 실장은 2020∼2023년 국방부에서 인사복지실장을 지낸 바 있습니다.
국방부는 "인사복지 분야 전문성을 바탕으로 장병 복무여건 개선과 군 의료체계 발전, 예비전력 정예화 등 인사복지 분야 국정과제 및 주요 현안을 차질 없이 수행할 적임자"라고 평가했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 국방부 제공]
인사복지실장은 군인·군무원의 인사 및 복지·보건정책, 동원 및 예비전력 정책을 총괄·조정하는 직위입니다.
김 신임 인사복지실장은 1995년 5급 공채(행시 38회)로 공직에 입문한 이후 계획예산관, 감사관, 기획관리관, 전북지방병무청장 등 국방부 주요 보직을 두루 역임했습니다.
앞서 김 실장은 2020∼2023년 국방부에서 인사복지실장을 지낸 바 있습니다.
국방부는 "인사복지 분야 전문성을 바탕으로 장병 복무여건 개선과 군 의료체계 발전, 예비전력 정예화 등 인사복지 분야 국정과제 및 주요 현안을 차질 없이 수행할 적임자"라고 평가했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 국방부 제공]
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 국방부 인사복지실장에 김성준 전북지방병무청장
-
- 입력 2025-08-25 11:08:13
- 수정2025-08-25 11:09:46
국방부는 인사복지실장에 김성준 전북지방병무청장을 임용했다고 오늘(25일) 밝혔습니다.
인사복지실장은 군인·군무원의 인사 및 복지·보건정책, 동원 및 예비전력 정책을 총괄·조정하는 직위입니다.
김 신임 인사복지실장은 1995년 5급 공채(행시 38회)로 공직에 입문한 이후 계획예산관, 감사관, 기획관리관, 전북지방병무청장 등 국방부 주요 보직을 두루 역임했습니다.
앞서 김 실장은 2020∼2023년 국방부에서 인사복지실장을 지낸 바 있습니다.
국방부는 "인사복지 분야 전문성을 바탕으로 장병 복무여건 개선과 군 의료체계 발전, 예비전력 정예화 등 인사복지 분야 국정과제 및 주요 현안을 차질 없이 수행할 적임자"라고 평가했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 국방부 제공]
인사복지실장은 군인·군무원의 인사 및 복지·보건정책, 동원 및 예비전력 정책을 총괄·조정하는 직위입니다.
김 신임 인사복지실장은 1995년 5급 공채(행시 38회)로 공직에 입문한 이후 계획예산관, 감사관, 기획관리관, 전북지방병무청장 등 국방부 주요 보직을 두루 역임했습니다.
앞서 김 실장은 2020∼2023년 국방부에서 인사복지실장을 지낸 바 있습니다.
국방부는 "인사복지 분야 전문성을 바탕으로 장병 복무여건 개선과 군 의료체계 발전, 예비전력 정예화 등 인사복지 분야 국정과제 및 주요 현안을 차질 없이 수행할 적임자"라고 평가했습니다.
[사진 출처 : 연합뉴스 / 국방부 제공]
-
-
조혜진 기자 jin2@kbs.co.kr조혜진 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.