국방부 인사복지실장에 김성준 전북지방병무청장

입력 2025.08.25 (11:08)

﻿국방부는 인사복지실장에 김성준 전북지방병무청장을 임용했다고 오늘(25일) 밝혔습니다.

인사복지실장은 군인·군무원의 인사 및 복지·보건정책, 동원 및 예비전력 정책을 총괄·조정하는 직위입니다.

김 신임 인사복지실장은 1995년 5급 공채(행시 38회)로 공직에 입문한 이후 계획예산관, 감사관, 기획관리관, 전북지방병무청장 등 국방부 주요 보직을 두루 역임했습니다.

앞서 김 실장은 2020∼2023년 국방부에서 인사복지실장을 지낸 바 있습니다.

국방부는 "인사복지 분야 전문성을 바탕으로 장병 복무여건 개선과 군 의료체계 발전, 예비전력 정예화 등 인사복지 분야 국정과제 및 주요 현안을 차질 없이 수행할 적임자"라고 평가했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 국방부 제공]

