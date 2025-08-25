930뉴스(광주)

[주간 이슈 PICK] 광주·전남 특별지방자치단체 추진 선포식 외

입력 2025.08.25 (11:11) 수정 2025.08.25 (15:21)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

할인율 18% ‘부끄머니’…자치구 지역화폐 ‘붐’

할인율 18% ‘부끄머니’…자치구 지역화폐 ‘붐’
“한일정상회담 과거사 빠져…무얼 위한 회담인가”

“한일정상회담 과거사 빠져…무얼 위한 회담인가”

다음
[앵커]

한 주간의 주요 이슈를 확인하는 '주간 이슈 픽' 순섭니다.

광주와 전남이 이번 주 특별지방자치단체 추진을 선언하고 이재명 정부의 방향에 맞춰 광역화에 시동을 겁니다.

광주 디자인 비엔날레와 국내 대표 콘텐츠 전문 전시회인 에이스페어도 개막합니다.

박지성 기자의 보도입니다.

[리포트]

전국을 5개 초광역권과 3개 특별자치도로 재편해 지역 균형 발전 정책을 추진하기로 한 이재명 정부.

광주와 전남도 이 추세에 맞춰 오는 27일 나주에서 특별지방자치단체 추진 선포식을 엽니다.

선포식에서는 특별자치단체의 방향과 광역 행정의 범위 등이 공개될 예정입니다.

사회기반시설, 광역 교통망, 산업, 관광 등 영역별로 광주와 전남이 손을 잡고 진행할 구체적인 내용이 협약서에 담길 것으로 예상됩니다.

오는 28일부터는 국내 최대 콘텐츠 전문 전시회인 2025 광주 에이스 페어가 광주 김대중 컨벤션센터에서 열립니다.

올해로 20주년을 맞는 에이스 페어에서는 기존 콘텐츠 전시 외에도 20주년 기념 주제관, 확장현실 신기술 체험, 청소년 인공지능 콘텐츠 경진대회 등 새롭고 다양한 프로그램을 만날 수 있습니다.

또 맥주 축제인 ‘비어페스트 광주’도 함께 진행되면서 축제 분위기를 더 할 예정입니다.

오는 29일에는 2025 광주디자인비엔날레가 막을 엽니다.

11월 2일까지 65일 동안 광주비엔날레 전시관에서 진행되는 이번 디자인 비엔날레는 '포용 디자인'을 주제로 디자인의 미래를 제시합니다.

세계관, 삶관, 모빌리티관, 미래관 등 4개 주제전시에는 미국·일본·영국 등 19개나라 429명 디자이너와 84개 기관이 참여합니다.

지금까지 주간 이슈 PICK이었습니다.

영상편집:이성훈

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [주간 이슈 PICK] 광주·전남 특별지방자치단체 추진 선포식 외
    • 입력 2025-08-25 11:11:52
    • 수정2025-08-25 15:21:38
    930뉴스(광주)
[앵커]

한 주간의 주요 이슈를 확인하는 '주간 이슈 픽' 순섭니다.

광주와 전남이 이번 주 특별지방자치단체 추진을 선언하고 이재명 정부의 방향에 맞춰 광역화에 시동을 겁니다.

광주 디자인 비엔날레와 국내 대표 콘텐츠 전문 전시회인 에이스페어도 개막합니다.

박지성 기자의 보도입니다.

[리포트]

전국을 5개 초광역권과 3개 특별자치도로 재편해 지역 균형 발전 정책을 추진하기로 한 이재명 정부.

광주와 전남도 이 추세에 맞춰 오는 27일 나주에서 특별지방자치단체 추진 선포식을 엽니다.

선포식에서는 특별자치단체의 방향과 광역 행정의 범위 등이 공개될 예정입니다.

사회기반시설, 광역 교통망, 산업, 관광 등 영역별로 광주와 전남이 손을 잡고 진행할 구체적인 내용이 협약서에 담길 것으로 예상됩니다.

오는 28일부터는 국내 최대 콘텐츠 전문 전시회인 2025 광주 에이스 페어가 광주 김대중 컨벤션센터에서 열립니다.

올해로 20주년을 맞는 에이스 페어에서는 기존 콘텐츠 전시 외에도 20주년 기념 주제관, 확장현실 신기술 체험, 청소년 인공지능 콘텐츠 경진대회 등 새롭고 다양한 프로그램을 만날 수 있습니다.

또 맥주 축제인 ‘비어페스트 광주’도 함께 진행되면서 축제 분위기를 더 할 예정입니다.

오는 29일에는 2025 광주디자인비엔날레가 막을 엽니다.

11월 2일까지 65일 동안 광주비엔날레 전시관에서 진행되는 이번 디자인 비엔날레는 '포용 디자인'을 주제로 디자인의 미래를 제시합니다.

세계관, 삶관, 모빌리티관, 미래관 등 4개 주제전시에는 미국·일본·영국 등 19개나라 429명 디자이너와 84개 기관이 참여합니다.

지금까지 주간 이슈 PICK이었습니다.

영상편집:이성훈
박지성
박지성 기자

이 기사가 좋으셨다면

광주-주요뉴스

더보기

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나

[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.