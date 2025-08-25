[주간 이슈 PICK] 광주·전남 특별지방자치단체 추진 선포식 외

동영상 고정 취소

광주와 전남이 이번 주 특별지방자치단체 추진을 선언하고 이재명 정부의 방향에 맞춰 광역화에 시동을 겁니다.



광주 디자인 비엔날레와 국내 대표 콘텐츠 전문 전시회인 에이스페어도 개막합니다.



전국을 5개 초광역권과 3개 특별자치도로 재편해 지역 균형 발전 정책을 추진하기로 한 이재명 정부.



광주와 전남도 이 추세에 맞춰 오는 27일 나주에서 특별지방자치단체 추진 선포식을 엽니다.



선포식에서는 특별자치단체의 방향과 광역 행정의 범위 등이 공개될 예정입니다.



사회기반시설, 광역 교통망, 산업, 관광 등 영역별로 광주와 전남이 손을 잡고 진행할 구체적인 내용이 협약서에 담길 것으로 예상됩니다.



오는 28일부터는 국내 최대 콘텐츠 전문 전시회인 2025 광주 에이스 페어가 광주 김대중 컨벤션센터에서 열립니다.



올해로 20주년을 맞는 에이스 페어에서는 기존 콘텐츠 전시 외에도 20주년 기념 주제관, 확장현실 신기술 체험, 청소년 인공지능 콘텐츠 경진대회 등 새롭고 다양한 프로그램을 만날 수 있습니다.



또 맥주 축제인 ‘비어페스트 광주’도 함께 진행되면서 축제 분위기를 더 할 예정입니다.



오는 29일에는 2025 광주디자인비엔날레가 막을 엽니다.



11월 2일까지 65일 동안 광주비엔날레 전시관에서 진행되는 이번 디자인 비엔날레는 '포용 디자인'을 주제로 디자인의 미래를 제시합니다.



세계관, 삶관, 모빌리티관, 미래관 등 4개 주제전시에는 미국·일본·영국 등 19개나라 429명 디자이너와 84개 기관이 참여합니다.



