영상K

이 질문에 빵 터진 대통령 “비공개하기로 했습니다” [지금뉴스]

입력 2025.08.25 (11:14)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

일본에서 미국으로 향하는 이재명 대통령의 기내 간담회에서 한일정상회담 뒷얘기 등에 대한 질문도 이어졌습니다.

이 대통령은 이시바 시게루 일본 총리와의 만찬에서 나온, 이른바 '이시바식 카레'의 맛이 어땠느냐고 묻자 "카레 맛은 비공개하기로 하겠다. 여러분도 기회가 되면 한번 드셔보시기를 바란다"고 웃으며 답했습니다.

이시바식 카레는 이시바 시게루 일본 총리가 과거 방송에서 조리법을 소개해 화제가 된 요리로, 23일 도쿄 정상회담 직후 일본 측과의 만찬에서 안동 찜닭 등과 함께 메뉴에 올랐습니다.

체력을 어떻게 관리하느냐는 가벼운 질문도 나왔습니다.

이 대통령은 "열심히 숨쉬기 운동이나, 숟가락 역기 운동 같은 것을 잘하고 있다"고 농담을 섞어 답했다.

이어 "스트레스도 엄청나고 가끔 이빨이 흔들리지만 누군가는 해야 할 일이고, 제가 그 일을 누구보다 잘할 수 있고 잘하고 있다고 자부하기 때문에 정신적으로는 즐겁기만 하다"고 덧붙였습니다.

간담회가 길어지며 일부 참모가 만류하기도 했지만, 이 대통령은 "계속하세요. 어차피 (비행시간이) 12시간인데, 아직 잠도 잘 안 오지 않나"라며 기자들과 대화를 이어갔습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 질문에 빵 터진 대통령 “비공개하기로 했습니다” [지금뉴스]
    • 입력 2025-08-25 11:14:39
    영상K
일본에서 미국으로 향하는 이재명 대통령의 기내 간담회에서 한일정상회담 뒷얘기 등에 대한 질문도 이어졌습니다.

이 대통령은 이시바 시게루 일본 총리와의 만찬에서 나온, 이른바 '이시바식 카레'의 맛이 어땠느냐고 묻자 "카레 맛은 비공개하기로 하겠다. 여러분도 기회가 되면 한번 드셔보시기를 바란다"고 웃으며 답했습니다.

이시바식 카레는 이시바 시게루 일본 총리가 과거 방송에서 조리법을 소개해 화제가 된 요리로, 23일 도쿄 정상회담 직후 일본 측과의 만찬에서 안동 찜닭 등과 함께 메뉴에 올랐습니다.

체력을 어떻게 관리하느냐는 가벼운 질문도 나왔습니다.

이 대통령은 "열심히 숨쉬기 운동이나, 숟가락 역기 운동 같은 것을 잘하고 있다"고 농담을 섞어 답했다.

이어 "스트레스도 엄청나고 가끔 이빨이 흔들리지만 누군가는 해야 할 일이고, 제가 그 일을 누구보다 잘할 수 있고 잘하고 있다고 자부하기 때문에 정신적으로는 즐겁기만 하다"고 덧붙였습니다.

간담회가 길어지며 일부 참모가 만류하기도 했지만, 이 대통령은 "계속하세요. 어차피 (비행시간이) 12시간인데, 아직 잠도 잘 안 오지 않나"라며 기자들과 대화를 이어갔습니다.
김세정
김세정 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명

미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명
[속보] ‘내란 우두머리 방조’<br> 한덕수 전 총리, 모레 구속기로

[속보] ‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리, 모레 구속기로
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.