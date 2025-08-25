사회

경기도, 시내버스 공공관리제 노선 ‘안전 등급’ 공시

입력 2025.08.25 (11:19) 수정 2025.08.25 (11:22)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

경기도는 경기도형 준공영제인 ‘시내버스 공공관리제’ 업체의 안전관리 강화를 유도하기 위해 ‘안전 등급 공시제도’를 시범 운영한다고 밝혔습니다.

도는 지난해 운영 실적이 있는 87개 노선을 대상으로 올해 상반기 노선별 평가 등급과 점수를 경기교통공사 누리집(www.gtrans.or.kr)에 오늘(25일) 공시했습니다.

시내버스 공공관리제는 시내버스에 대한 공적관리 강화가 핵심으로 안전관리, 이용자 서비스 증진 등 매년 노선 단위 종합 평가를 하고 3년 단위로 공공관리제 갱신 여부를 결정해 공공성과 투명성을 강화하는 데 중점을 뒀습니다.

도는 교통사고지수와 차량 안전관리 실태를 기준으로 S(관리 우수), A(관리 양호), B(부분적 노력 필요), C(관리 저조 및 적극적 노력 요구)로 등급을 분류했습니다.

87개의 노선별 공시 결과는 S등급 33개(71.5%), A등급 31개(35.6%), B등급 11개(12.6%), C등급 12개(13.8%) 등입니다.

도는 올해 공시제도 시범운영을 거쳐 내년도 공시 항목을 확대할 계획입니다.

김종천 경기도 버스정책과장은 “이번 공시제도 시범운영을 통해 시내버스 서비스의 질을 획기적으로 개선하고, 주민의 불편을 해소하며, 안전한 교통 환경을 조성할 계획”이라고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 경기도, 시내버스 공공관리제 노선 ‘안전 등급’ 공시
    • 입력 2025-08-25 11:19:09
    • 수정2025-08-25 11:22:08
    사회
경기도는 경기도형 준공영제인 ‘시내버스 공공관리제’ 업체의 안전관리 강화를 유도하기 위해 ‘안전 등급 공시제도’를 시범 운영한다고 밝혔습니다.

도는 지난해 운영 실적이 있는 87개 노선을 대상으로 올해 상반기 노선별 평가 등급과 점수를 경기교통공사 누리집(www.gtrans.or.kr)에 오늘(25일) 공시했습니다.

시내버스 공공관리제는 시내버스에 대한 공적관리 강화가 핵심으로 안전관리, 이용자 서비스 증진 등 매년 노선 단위 종합 평가를 하고 3년 단위로 공공관리제 갱신 여부를 결정해 공공성과 투명성을 강화하는 데 중점을 뒀습니다.

도는 교통사고지수와 차량 안전관리 실태를 기준으로 S(관리 우수), A(관리 양호), B(부분적 노력 필요), C(관리 저조 및 적극적 노력 요구)로 등급을 분류했습니다.

87개의 노선별 공시 결과는 S등급 33개(71.5%), A등급 31개(35.6%), B등급 11개(12.6%), C등급 12개(13.8%) 등입니다.

도는 올해 공시제도 시범운영을 거쳐 내년도 공시 항목을 확대할 계획입니다.

김종천 경기도 버스정책과장은 “이번 공시제도 시범운영을 통해 시내버스 서비스의 질을 획기적으로 개선하고, 주민의 불편을 해소하며, 안전한 교통 환경을 조성할 계획”이라고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기도 제공]
송명희
송명희 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명

미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명
[속보] ‘내란 우두머리 방조’<br> 한덕수 전 총리, 모레 구속기로

[속보] ‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리, 모레 구속기로
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.