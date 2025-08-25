중국 관영매체 “한국, 전략적 자주성 갖춰야 진정한 존중받을 것”

중국 관영매체가 한중 수교 33주년과 이재명 대통령 특사단 방중, 한미 정상회담 등에 즈음해 “한국이 전략적 자주성을 갖춰야 중국을 포함한 국제사회의 진정한 존중을 받을 수 있다”고 주장했습니다.



관영매체 환구시보는 25일 “수교 당시의 초심으로 돌아와야 한중 관계가 비로소 안정적으로 멀리 갈 수 있다”는 제목의 사설을 통해 이같이 밝혔습니다.



이 사설은 “지난 몇 년간 한중 관계는 수교 이후 본 적 없는 저점에 이르렀다”면서 “전임 윤석열 정부 때 한국 외교정책은 명확히 바뀌어 (동북아) 지역 업무와 중국의 핵심 이익과 관련 있는 민감한 문제 등에서 과거 정부와 다른 입장을 취했다”고 전했습니다.



이어 “양국 간 정치적 상호 신뢰가 심각히 침해됐고 양자관계도 한파를 맞이했다”면서 “근본 원인은 (미국 등) 외부 세력의 구조적 영향이지만, 한국 자신의 대중국 인식 상 오류도 있었다”고 밝혔습니다.



사설은 그러면서 “일부 정객들이 맹목적으로 역외세력의 진열 대결에 호응해, 심지어 한중 관계를 희생하는 대가로 전략적 기회주의를 도모했다”면서 “새 정부가 들어선 뒤에는 여러 차례 대중국 관계를 중시한다는 적극적 태도를 표명했다”고 환영했습니다.



사설은 그러면서도 “한중 양국은 사회제도와 발전 상황 등이 다른 만큼 이견이 있는 건 정상적이지만, 관건은 양측이 시종 서로의 핵심 이익과 중대 관심사를 존중하는 데 있다”고 강조했습니다.



이어 “한중 관계가 제3국을 겨냥하지 않는 동시에 제3국의 제약을 받아서도 안 된다”면서 “한국이 전략적 자주성을 갖춰야 중국을 포함한 국제사회의 진정한 존중을 받을 수 있다”고 주장했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 공동취재단]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!