리튬이온배터리 화재 증가…“충전 중 주의”

전동킥보드 등에 들어가는 리튬이온배터리 화재가 해마다 늘고 있는 것으로 집계됐습니다.



전북도소방본부 자료를 보면, 전북 지역 리튬이온배터리 화재는 2023년 26건에서 지난해 40건으로 늘었고, 올해도 상반기에만 20건 발생했습니다.



소방 당국은 화재 대부분이 충전 중에 난 만큼 현관을 비롯한 대피로에서는 충전하지 말고, 충전기도 사용한 뒤에는 꼭 분리해야 한다고 당부했습니다.



