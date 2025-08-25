순창군, 일본 소프트테니스 선수단 대상 명소 탐방
입력 2025.08.25 (11:21) 수정 2025.08.25 (15:18)
순창군이 국내 소프트테니스 대회에 참가한 일본 초등학생 선수단을 초청해 주요 명소 투어를 실시했습니다.
일본인 선수와 지도자 등 23명은 순창 강천산과 고추장 민속마을 등을 둘러봤습니다.
- 입력 2025-08-25 11:21:05
- 수정2025-08-25 15:18:10
이지현 기자 idl@kbs.co.kr
