“이스라엘, 가자시티 맹폭…최소 60여 명 사망·거리는 생지옥”

입력 2025.08.25 (11:21) 수정 2025.08.25 (11:21)

팔레스타인 가자지구 최대 도시인 가자시티 장악 작전에 들어간 이스라엘이 전투기와 탱크를 동원해 공격 수위를 끌어올리고 있습니다.

영국 BBC 방송은 현지 시각 24일 이스라엘군이 가자시티 일부 지역에 폭격을 퍼부었다고 보도했습니다.

이스라엘군은 아직 가자시티에 본격적으로 진입하지는 않았지만, 외곽의 자이툰과 자발리야 지역 등에 지상군을 투입해 도심을 압박해 가고 있습니다.

인근 제이툰과 셰자야는 공습을 받았고, 사브라 지역에는 탱크 포격이 가해졌습니다.

가자 보건부는 이스라엘의 공격으로 지난 24시간 동안 64명이 숨지고 300여 명이 부상했다고 주장했습니다.

이스라엘의 공격이 이어지면서 가자시티 곳곳은 생지옥이 되고 있습니다.

가자시티 주민들은 CNN에 전쟁이 지속되면서 쓰레기와 하수가 거리를 메웠고 폭발로 인한 먼지가 거리를 뒤덮었다고 전했습니다.

이들은 병원과 약국은 제 기능을 상실했고 밤이 되면 들개 무리가 거리를 점령하고 사람들을 위협하고 있다고 호소했습니다.

유엔 기구와 비영리단체 등으로 구성된 기아 감시 시스템 통합식량안보단계(IPC)도 22일 가자지구에 사상 처음으로 식량 위기 최고 단계인 ‘기근’이 발행했다고 진단한 바 있습니다.

그러나 이스라엘은 유엔 발표를 ‘명백한 거짓말’로 규정하고 공습의 고삐를 늦추지 않고 있습니다.

AP통신에 따르면 가자시티 남부의 식량 배급소에서도 또다시 총격 사건이 발생했습니다.

목격자들은 AP에 이스라엘군이 식량을 구하러 가자인도주의재단(GHF) 시설로 향하던 팔레스타인 군중에게 총격을 가해 4명이 숨졌다고 밝혔습니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
