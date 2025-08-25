여수시, 주민참여예산 389개 사업 의결…235억 원 규모

전남 여수시가 내년도 주민참여예산으로 진행되는 3백 89개 사업을 의결했습니다.여수시는 주민참여예산위원회 총회를 열고 2백35억 원 규모의 3백 89개 사업을 내년도 주민참여예산으로 의결했다고 밝혔습니다.이번 의결로 돌산대교 입구 로터리 경관 개선 사업과 주민 제안 사업 3백 89건이 내년도 예산 편성 대상으로 확정됐습니다.앞서 여수시는 지난 2월부터 3개월간 읍면동 주민 회의를 통해 주민 제안 사업 5백 86건을 접수했으며, 이 가운데 3백 89개 사업을 주민참여예산위원회 총회에 상정했습니다.