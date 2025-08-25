국제

라가르드 유럽중앙은행 총재 “중앙은행 독립성 매우 중요해”

입력 2025.08.25 (11:28) 수정 2025.08.25 (11:30)

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 중앙은행의 독립성을 강조했다고 블룸버그 통신이 현지시각 25일 보도했습니다.

라가르드 총재는 미국 폭스뉴스 ‘선데이 모닝 퓨처스’ 인터뷰에서 “중앙은행의 독립성은 매우 중요하다”며 “우리는 책임을 져야 하고 미국 의회에, 내 경우엔 유럽 의회에 보고하고 모든 질문에 답해야 한다. 하지만 중앙은행이 독립적인 것은 매우 중요하다”고 밝혔습니다.

또 정부가 금리 결정 과정에 개입할 경우 경제가 제대로 기능하지 못할 위험이 있다고 지적했습니다.

라가르드 총재는 국제통화기금(IMF) 총재로 재직할 당시 중앙은행의 독립성이 위협받을 때 어떤 일이 벌어지는지 지켜볼 기회가 있었다고 설명하기도 했습니다.

그러면서 “(중앙은행이) 제대로 기능하지 못하게 되고 해서는 안 될 일들을 하기 시작한다”며 혼란과 불안정 등이 이어진다고 지적했습니다.

라가르드 총재는 미국 와이오밍주 잭슨홀에서 열린 미 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)의 경제 정책 심포지엄 참석차 미국을 방문했습니다.

제롬 파월 연준 의장은 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 기준금리 인하 압박을 받고 있습니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

