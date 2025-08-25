라가르드 유럽중앙은행 총재 “중앙은행 독립성 매우 중요해”

크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재가 중앙은행의 독립성을 강조했다고 블룸버그 통신이 현지시각 25일 보도했습니다.



라가르드 총재는 미국 폭스뉴스 ‘선데이 모닝 퓨처스’ 인터뷰에서 “중앙은행의 독립성은 매우 중요하다”며 “우리는 책임을 져야 하고 미국 의회에, 내 경우엔 유럽 의회에 보고하고 모든 질문에 답해야 한다. 하지만 중앙은행이 독립적인 것은 매우 중요하다”고 밝혔습니다.



또 정부가 금리 결정 과정에 개입할 경우 경제가 제대로 기능하지 못할 위험이 있다고 지적했습니다.



라가르드 총재는 국제통화기금(IMF) 총재로 재직할 당시 중앙은행의 독립성이 위협받을 때 어떤 일이 벌어지는지 지켜볼 기회가 있었다고 설명하기도 했습니다.



그러면서 “(중앙은행이) 제대로 기능하지 못하게 되고 해서는 안 될 일들을 하기 시작한다”며 혼란과 불안정 등이 이어진다고 지적했습니다.



라가르드 총재는 미국 와이오밍주 잭슨홀에서 열린 미 중앙은행 연방준비제도(Fed·연준)의 경제 정책 심포지엄 참석차 미국을 방문했습니다.



제롬 파월 연준 의장은 도널드 트럼프 미국 대통령으로부터 기준금리 인하 압박을 받고 있습니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!