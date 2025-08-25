충북 내일까지 최대 80mm 비…전역 폭염특보

동영상 고정 취소

충북은 오늘 흐린 가운데 내일까지 20~60mm, 많은 곳은 80mm의 비가 내리겠습니다.



무더위도 계속되겠습니다.



현재 청주, 충주, 제천, 옥천, 영동, 괴산에 폭염 경보가, 나머지 5개 시군에 폭염주의보가 내려져 있습니다.



낮 최고 기온은 32도에서 35도로 예상됩니다.



청주기상지청은 비가 내리는 지역은 일시적으로 기온이 떨어지겠지만 당분간 고온다습한 날씨가 이어지겠다면서 건강 관리를 강조했습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!