충북 내일까지 최대 80mm 비…전역 폭염특보
입력 2025.08.25 (11:35)
충북은 오늘 흐린 가운데 내일까지 20~60mm, 많은 곳은 80mm의 비가 내리겠습니다.
무더위도 계속되겠습니다.
현재 청주, 충주, 제천, 옥천, 영동, 괴산에 폭염 경보가, 나머지 5개 시군에 폭염주의보가 내려져 있습니다.
낮 최고 기온은 32도에서 35도로 예상됩니다.
청주기상지청은 비가 내리는 지역은 일시적으로 기온이 떨어지겠지만 당분간 고온다습한 날씨가 이어지겠다면서 건강 관리를 강조했습니다.
충북은 오늘 흐린 가운데 내일까지 20~60mm, 많은 곳은 80mm의 비가 내리겠습니다.
