청주 상당터널서 승용차 전도…40대 운전자 부상

어제 오후 8시 12분쯤 청주시 청원구 내수읍 상당터널에서 승용차가 터널 벽을 들이받고 옆으로 넘어졌습니다.



이 사고로 42살 운전자가 심정지 상태로 병원에 이송돼 현재 치료를 받고 있습니다.



경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있습니다.



