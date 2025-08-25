국민의힘, 민주당 ‘특검 연장’ 논의에 “국면 전환용…좌시하지 않을 것”

국민의힘은 더불어민주당이 이른바 ‘3대 특검’의 수사 범위와 인력 확대, 활동 기간 연장을 추진하는 데 대해 “내년 지방선거와 정권의 국면 전환용 정치 특검 연장에 결코 동의할 수 없으며, 좌시하지 않을 것”이라며 9월 정기국회 보이콧 가능성을 시사했습니자.



국민의힘 박성훈 수석대변인은 오늘(25일) 국회에서 열린 의원총회 직후 기자들과 만나 “송언석 비상대책위원장이 어제 국회의장을 만나서 법안이 강행될 경우 9월 정기국회를 보이콧 하겠다고 강하게 말했다”고 전했습니다.



앞서 박 수석대변인은 논평을 통해 “특검은 한시적 제도로, 활동 기한을 명시한 것도 정치적 혼란을 최소화하기 위한 장치”라며 “민주당은 이를 무시한 채 활동 기간을 입맛대로 늘리고 수사 범위를 끝없이 확장하려 하고 있다”고 비판했습니다.



박 수석대변인은 “김건희 여사 관련 새로운 의혹 등을 명분으로 내세우지만, 실제 목적은 내년 지방선거까지 정치 공세를 이어가려는 의도임을 국민 모두가 알고 있다”면서 “국민의힘 의원을 압수수색하고 윤 전 대통령 부부에 대한 자극적인 내용의 브리핑이 실시간 중계되는 등 정치적 효과를 누리려는 목적이 다분하다”고 지적했습니다.



이어 “특검 연장은 조국·윤미향 사면에 따른 민심 역풍, 방송3법·노란봉투법 강행 처리, ‘더 센’ 상법까지 밀어붙이며 악화된 여론을 덮기 위한 이재명 정부와 민주당의 국면 전환 꼼수에 불과하다”고 꼬집었습니다.



박 수석대변인은 “민주당의 무리한 특검 연장은 국민 분열을 키우고, 사법 체계를 무너뜨리며, 국가 행정력까지 마비시킬 뿐”이라며 “이미 검찰 내부에서도 ‘특검 규모를 키우면 일반 형사사건은 마비될 수 있다’는 우려가 제기되고 있다”고 말했습니다.



그러면서 “국민을 편 가르고 사법 체계를 흔드는 정치 보복은 오래가지 못한다”며 “국민의힘을 내년 지방선거까지 ‘내란당’으로 몰아가려는 민주당의 프레임 정치는 결국 역풍으로 돌아올 것”이라고 강조했습니다.



박 수석대변인은 “국민들은 민주당이 통과시키고, 민주당에 의해 임명된 정치 특검의 막무가내식 폭주와 이재명 정권의 야당 말살, 일당독재 시도를 똑똑히 지켜보고 있다”면서 “국회의 합의제 원칙을 무시한 입법 폭주와 국민 분열을 조장하는 정치 보복 시도를 막기 위해 가능한 모든 수단을 동원해 단호히 맞서 싸우겠다”고 밝혔습니다.



