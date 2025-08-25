경제

컬리 USA 사전 운영 시작…국내식품 48시간 내 미국 배송

입력 2025.08.25 (11:39) 수정 2025.08.25 (11:54)

컬리가 미국 현지 서비스인 '컬리 USA'의 사전 운영을 25일(현지시간) 시작합니다.

컬리 USA는 국내에서 판매하는 컬리 상품을 미국 전역에 48시간 내 배송하는 '역직구'(외국 거주자의 국내 상품 인터넷 직접구매) 서비스입니다.

컬리는 물품을 국내 물류 센터에서 포장해 특송업체 DHL을 통해 미국 소비자에게 배송합니다.

컬리가 직접 해외사업을 운영하는 것은 이번이 처음입니다.

다만 현지 수요를 예측하고 서비스를 안정화하는 시간을 고려해, 컬리는 서비스 사전 운영 기간을 마련했습니다. 이 기간에는 컬링에 신청해 초대받은 회원만 서비스를 이용할 수 있습니다.

컬리는 사전 운영 이후 컬리 USA 서비스가 안정화됐다고 판단하면 연내 정식으로 서비스를 선보일 예정입니다.

컬리는 이번 사전 운영에 앞서 지난달 8일부터 이달 5일까지 미국 소비자 100명을 모집해 서비스를 테스트했고, 배송과 관련한 의견을 받았습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 컬리 USA 인스타그램 화면 캡처]

  컬리 USA 사전 운영 시작…국내식품 48시간 내 미국 배송
    • 입력 2025-08-25 11:39:21
    • 수정2025-08-25 11:54:38
    경제
[사진 출처 : 연합뉴스 / 컬리 USA 인스타그램 화면 캡처]
최지현
최지현

