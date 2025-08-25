강정호 “강원 시군 절반 고령화율 ‘30%’ 넘어”

동영상 고정 취소

강원도 내 18개 시군 절반이 고령화율 30%를 넘었습니다.



강정호 강원도의원이 행정안전부 '주민등록인구현황'을 분석한 자료를 보면, 강원도 전체 고령화율은 26.9%였습니다.



이는 전남과 경북에 이어 전국에서 3번째로 높은 수치입니다.



시군별로는 횡성이 38%로 고령화율이 가장 높았고, 영월 37%, 평창과 양양, 정선이 각 36%대 홍천 34%, 태백 32%, 삼척 31% 순입니다.



