강정호 “강원 시군 절반 고령화율 ‘30%’ 넘어”
입력 2025.08.25 (11:39) 수정 2025.08.25 (15:25)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강원도 내 18개 시군 절반이 고령화율 30%를 넘었습니다.
강정호 강원도의원이 행정안전부 '주민등록인구현황'을 분석한 자료를 보면, 강원도 전체 고령화율은 26.9%였습니다.
이는 전남과 경북에 이어 전국에서 3번째로 높은 수치입니다.
시군별로는 횡성이 38%로 고령화율이 가장 높았고, 영월 37%, 평창과 양양, 정선이 각 36%대 홍천 34%, 태백 32%, 삼척 31% 순입니다.
강정호 강원도의원이 행정안전부 '주민등록인구현황'을 분석한 자료를 보면, 강원도 전체 고령화율은 26.9%였습니다.
이는 전남과 경북에 이어 전국에서 3번째로 높은 수치입니다.
시군별로는 횡성이 38%로 고령화율이 가장 높았고, 영월 37%, 평창과 양양, 정선이 각 36%대 홍천 34%, 태백 32%, 삼척 31% 순입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 강정호 “강원 시군 절반 고령화율 ‘30%’ 넘어”
-
- 입력 2025-08-25 11:39:42
- 수정2025-08-25 15:25:01
강원도 내 18개 시군 절반이 고령화율 30%를 넘었습니다.
강정호 강원도의원이 행정안전부 '주민등록인구현황'을 분석한 자료를 보면, 강원도 전체 고령화율은 26.9%였습니다.
이는 전남과 경북에 이어 전국에서 3번째로 높은 수치입니다.
시군별로는 횡성이 38%로 고령화율이 가장 높았고, 영월 37%, 평창과 양양, 정선이 각 36%대 홍천 34%, 태백 32%, 삼척 31% 순입니다.
강정호 강원도의원이 행정안전부 '주민등록인구현황'을 분석한 자료를 보면, 강원도 전체 고령화율은 26.9%였습니다.
이는 전남과 경북에 이어 전국에서 3번째로 높은 수치입니다.
시군별로는 횡성이 38%로 고령화율이 가장 높았고, 영월 37%, 평창과 양양, 정선이 각 36%대 홍천 34%, 태백 32%, 삼척 31% 순입니다.
-
-
이청초 기자 chocho@kbs.co.kr이청초 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.