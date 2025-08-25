강원 주택사업 경기전망지수 큰 폭 하락
입력 2025.08.25 (11:40) 수정 2025.08.25 (15:25)
강원도 내 주택사업 경기가 크게 나빠질 것이란 전망이 나왔습니다.
주택산업연구원은 이달(8월) 강원도의 주택사업 경기전망지수가 60이라고 밝혔습니다.
이는 지난달보다 23.3포인트 하락한 수칩니다.
주산연은 6·27 대출규제 시행으로 수도권 매수심리가 급격히 위축되면서 이번 달 지수가 큰 폭으로 하락했다고 분석했습니다.
