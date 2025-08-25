강원도 8개 일반대학 학과 수 985개…전국 세 번째
입력 2025.08.25 (11:40) 수정 2025.08.25 (15:25)
강원도 8개 일반대학의 학과수가 전국에서 3번째로 많은 것으로 조사됐습니다.
국회예산정책처가 최근 발간한 지방대학 육성 정책 평가 자료를 보면 강원도 8개 일반대학의 학과수는 985개였습니다.
강원도 8개 일반대학의 학과수가 전국에서 3번째로 많은 것으로 조사됐습니다.
국회예산정책처가 최근 발간한 지방대학 육성 정책 평가 자료를 보면 강원도 8개 일반대학의 학과수는 985개였습니다.
