스트레이 키즈 4집 ‘카르마’, 발매 하루만 더블 밀리언셀러

그룹 스트레이 키즈의 정규 4집 '카르마'(KARMA)가 발매 하루 만에 더블 밀리언셀러를 달성했다.



25일 소속사 JYP엔터테인먼트에 따르면 '카르마'는 발매일인 지난 22일 음반 집계 사이트 한터차트 기준 200만장 넘는 판매고를 올렸다.



'카르마'는 한터차트 주간 피지컬 앨범차트(18∼24일)와 써클차트 주간 리테일 앨범차트(17∼23일) 정상을 석권했다.



신보는 또한 지난 22∼24일 사흘 연속으로 아이튠즈 월드와이드 앨범차트와 유러피안 앨범차트에서 모두 1위에 올랐으며, 일본·프랑스·호주 등지에서 아이튠즈 앨범차트 1위를 차지했다.



앨범은 글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서는 발매일에 1천826만회 넘는 스트리밍을 기록했다. 타이틀곡 '세리머니'(CEREMONY)는 스포티파이에서 발매 당일 252만회 넘는 스트리밍으로 '데일리 톱 송 차트 글로벌' 27위에 올랐다.



'카르마'는 스트레이 키즈가 3집 '★★★★★'(파이브스타) 이후 2년 2개월 만에 내놓는 정규앨범이다. 멤버들은 외부 시선이나 내부 갈등 속에서도 흔들리지 않고 길을 개척한 자신들의 성장 서사를 담았다.



스트레이 키즈는 이날 오후 1시 리믹스 디지털 싱글 '세리머니 맥시멈 파워 리믹시즈'(Maximum Power Remixes)를 발표한다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



