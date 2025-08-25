최교진 교육부장관 후보자 인사청문회 다음달 2일 개최

국회는 최교진 사회부총리 겸 교육부 장관 후보자의 인사청문회를 다음달 2일 열기로 했습니다.



국회 교육위원회는 오늘(25일) 전체회의를 열어 여야 합의로 이같이 결정했습니다.



여야 합의에 따라 이번 청문회에 증인과 참고인은 출석하지 않습니다.



앞서 이재명 대통령은 이진숙 교육부 장관이 낙마하자 최 후보자를 지난 13일 지명했습니다.



이후 이 대통령은 지난 19일 최 후보자에 대한 인사청문요청안을 국회에 제출했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!