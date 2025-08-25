경제

65세 이상 월 평균 연금 69만 원…9%는 연금 ‘0원’

입력 2025.08.25 (12:00) 수정 2025.08.25 (12:06)

65세 이상 국민은 각종 연금을 모두 더해 한 달 평균 69만 원 정도를 받는 거로 집계됐습니다.

통계청이 오늘(25일) 발표한 ‘2023년 연금통계 결과’를 보면, 2023년 기초연금·국민연금·직역연금 등 연금을 1개 이상 받는 65세 이상 연금 수급자의 월평균 연금 액수는 69만 5천 원이었습니다.

평균 연금 수급액은 1년 전보다 6.9% 늘었습니다.

구간별로 보면, 25~50만 원대를 받는 비중이 50.9%로 가장 높았고, 50~100만 원(31.1%), 100~200만 원(8.2%)순이었습니다.

25만 원 미만 대(4%)의 비중은 1년 전보다 15.9%p 줄었고, 25~50만 원대는 10.5%p 늘었습니다.

남성의 월평균 수급 금액은 90만 천 원으로, 여성의 51만 7천 원보다 많았습니다.

주택 소유자(87만 3천 원)는 미소유자(54만 5천 원) 보다 많은 연금을 받았습니다.

등록 취업자(77만 9천 원)도 미등록자(65만 7천 원)와 비교할 때 월평균 수급 금액이 높았습니다.

65세 이상 수급자 가운데 기초연금 수급자는 646만 천 명(74.8%), 국민연금 수급자는 476만 명(55.1%)으로 나타났습니다. 직역연금 수급자는 56만 6천 명, 퇴직연금 수급자는 3만 명이었습니다.

연금별로 수급자의 월평균 수급 금액은 기초연금이 29만 2천 원, 국민연금이 45만 2천 원이었습니다.

직역연금은 266만 2천 원, 퇴직연금은 115만 2천 원이었습니다.

65세 이상 인구의 9.1%에 해당하는 86만 명은 아무런 연금을 못 받았습니다.

고령자 10명 중 1명꼴로 연금 사각지대에 놓여 있는 셈입니다.

반대로 다른 연금을 2개 이상 받는 수급자 비율은 37.7%였습니다.

2023년 현재 1개 이상 연금에 가입하고 있는 18세에서 59세 사이 인구는 2,374만 천 명으로 가입률은 81%였습니다.

가입한 연금이 하나도 없는 인구는 555만 6천 명으로, 19%에 달했습니다.

연금 가입자 개인이 납입하는 금액과 사업장, 국가 등에서 부담하는 부담금을 모두 합한 보험료의 월평균 금액은 34만 4천 원으로, 전년 대비 2.9% 증가했습니다.

가구별로 보면, 65세 이상 연금 수급자가 1명 이상 있는 가구는 651만 4천 가구였으며, 수급률은 95.8%로 나타났습니다.

이들 가구가 받은 월평균 연금 수급액은 89만 8천 원으로 1년 전보다 7.3% 늘었습니다.

[사진 출처 : 통계청 제공]

[사진 출처 : 통계청 제공]
최인영
최인영 기자

오늘의 핫 클릭

이 대통령 "정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각"

미국 언론, '전략적 유연성·3,500억 달러 투자' 주요 의제로 조명

[속보] '내란 우두머리 방조'<br> 한덕수 전 총리, 모레 구속기로

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

