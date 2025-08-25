소비자원 “액션카메라 최대 촬영 시간, 제품 간 약 1.7배 차이”

시중에 판매되는 6종의 액션카메라 최대 촬영 시간이 제품마다 1.7배 가량 차이가 나는 걸로 나타났습니다. 충전 시간은 2.8배 가량 차이가 났습니다.



한국소비자원은 액션카메라 주요 브랜드 6개 제품에 대한 품질과 안전성 평가 결과를 오늘(25일) 공개했습니다.



평가 대상은 ‘고프로’, ‘디제이아이’, ‘인스타360’, ‘유프로’, ‘내셔널지오그래픽’, ‘에이스원’입니다.



제품별 최대 촬영 시간은 내셔널지오그래픽 제품이 2시간 49분으로 가장 길었고, 에이스원 제품이 1시간 41분으로 가장 짧았습니다.



배터리를 완전히 방전한 상태에서 완전히 충전하는 데 소요되는 시간은 디제이아이 제품이 54분으로 가장 짧았고, 내셔널지오그래픽 제품이 2시간 33분으로 가장 길었습니다.



화질⋅흔들림 안정성도 제품별 차이 있었습니다. 색재현·해상력 등 6개 항목을 종합 평가한 결과로는 고프로, 디제이아이, 인스타360 등 3개 제품이 상대적으로 우수했다고 소비자원은 설명했습니다.



일부 제품은 최대 화각 수준이 광고 수준에 못 미치는 것으로 나타났습니다. 유프로, 내셔널지오그래픽, 에이스원 등 3개 제품은 표시·광고한 최대 화각보다 18~32도 좁게 촬영됐습니다.



특히 디제이아이, 인스타360, 유프로, 내셔널지오그래픽, 에이스원 등 5개 제품은 최대 화각 설정 방법에 대한 설명이 없었습니다.



최고 해상도 촬영 시 녹화가 중단되는 제품도 있었습니다. 고프로, 인스타360 등 2개 제품은 최고 해상도 촬영 시 일정 시간 경과 후 디스플레이에 과열 보호 경고가 표시됐습니다.



유프로, 에이스원 등 2개 제품은 본체에 방수 기능이 없었습니다. 방수 기능이 있는 4개 제품 중 내셔널지오그래픽 제품은 표시·광고하고 있는 방수 성능보다 낮은 수심에서 전원이 꺼지는 현상이 발생했습니다.



블랙박스 모드 지원 제품 중 인스타360, 내셔널지오그래픽, 에이스원 등 3개는 저온⋅고온 환경에서 작동 오류가 발생하기도 했습니다.



