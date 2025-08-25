재난·기후·환경

무더위 계속…내일까지 전국 곳곳 비 또는 소나기

입력 2025.08.25 (12:00)

현재 제주 한라산을 제외한 전국에 폭염특보가 내려져 있습니다.

오늘도 전국에 구름이 많은 가운데 매우 무더운 날씨가 이어지겠고, 대부분 지역에서 체감온도가 35도 안팎까지 오르겠습니다.

내일까지 전국 곳곳에는 산발적으로 비 또는 소나기가 내리겠습니다.

강원 동해안을 제외한 중부지방과 전라권엔 가끔 비가 내리고 있고, 오후부터 경상권과 제주도엔 곳에 따라 소나기가 오겠습니다.

내일까지 예상되는 강수량은 서울 30에서 80mm, 인천과 경기도에 100mm 이상, 충청과 강원 내륙, 전북 북서부에 80mm 이상 등입니다.

비가 내리면서 폭염특보는 차차 완화되거나 해제되는 곳도 있겠지만, 습하고 체감온도 높은 날씨는 계속되겠습니다.

낮 기온은 서울 32도, 대구 35도 등 전국이 31도에서 37도 사이를 나타내겠습니다.

바다의 물결은 모든 해상에서 비교적 낮게 일겠습니다.

김진희
김진희 기자

