뉴스 12

[뉴스12 헤드라인]

입력 2025.08.25 (12:00) 수정 2025.08.25 (12:06)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작

다음
이 대통령 미국 도착…내일 새벽 첫 한미 정상회담

오늘 새벽 미국에 도착한 이재명 대통령이 '재미동포 만찬 간담회'를 시작으로 사흘간의 방미 일정에 돌입했습니다. 트럼프 대통령과의 첫 한미정상회담은 우리 시각 내일 새벽 열립니다.

“안보·관세협상 등 전망”…“공공이익 최우선”

이재명 대통령은 이번 정상회담 주요 의제로 안보와 국방비, 관세협상 등이 예측되는데, 국가 공공 이익을 최우선으로 현실적이고 합리적인 결론에 이르게 될 것이라고 밝혔습니다. 미 언론들은 회담에서 주한미군의 전략적 유연성과 한국의 대미 투자 약속에 대한 세부 사항 등이 중점 논의될 것으로 전망했습니다.

‘2차 상법개정안’ 통과…“환영”·“경제내란법”

자산 규모 2조 원 이상 기업에 집중투표제 시행을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 확대하는 내용을 담은 2차 상법개정안이 여당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다. 더불어민주당은 코스피 5000시대에 가까워졌다며 환영했고, 국민의힘은 경제내란법이라며 법적 조치를 예고했습니다.

박성재·심우정 압수수색…김건희 재소환

한덕수 전 국무총리에게 내란 우두머리 방조 혐의 등으로 구속영장을 청구한 내란특검이 오늘은 박성재 전 법무장관과 심우정 전 검찰총장에 대한 압수수색에 나섰습니다. 김건희 특검은 김 여사와 건진법사를 나란히 불러 조사하고 있습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • [뉴스12 헤드라인]
    • 입력 2025-08-25 12:00:57
    • 수정2025-08-25 12:06:42
    뉴스 12
이 대통령 미국 도착…내일 새벽 첫 한미 정상회담

오늘 새벽 미국에 도착한 이재명 대통령이 '재미동포 만찬 간담회'를 시작으로 사흘간의 방미 일정에 돌입했습니다. 트럼프 대통령과의 첫 한미정상회담은 우리 시각 내일 새벽 열립니다.

“안보·관세협상 등 전망”…“공공이익 최우선”

이재명 대통령은 이번 정상회담 주요 의제로 안보와 국방비, 관세협상 등이 예측되는데, 국가 공공 이익을 최우선으로 현실적이고 합리적인 결론에 이르게 될 것이라고 밝혔습니다. 미 언론들은 회담에서 주한미군의 전략적 유연성과 한국의 대미 투자 약속에 대한 세부 사항 등이 중점 논의될 것으로 전망했습니다.

‘2차 상법개정안’ 통과…“환영”·“경제내란법”

자산 규모 2조 원 이상 기업에 집중투표제 시행을 의무화하고, 감사위원 분리 선출을 확대하는 내용을 담은 2차 상법개정안이 여당 주도로 국회 본회의를 통과했습니다. 더불어민주당은 코스피 5000시대에 가까워졌다며 환영했고, 국민의힘은 경제내란법이라며 법적 조치를 예고했습니다.

박성재·심우정 압수수색…김건희 재소환

한덕수 전 국무총리에게 내란 우두머리 방조 혐의 등으로 구속영장을 청구한 내란특검이 오늘은 박성재 전 법무장관과 심우정 전 검찰총장에 대한 압수수색에 나섰습니다. 김건희 특검은 김 여사와 건진법사를 나란히 불러 조사하고 있습니다.

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명

미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명
[속보] ‘내란 우두머리 방조’<br> 한덕수 전 총리, 모레 구속기로

[속보] ‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리, 모레 구속기로
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.