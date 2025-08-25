재난·기후·환경

정부, ‘호우 피해’ 경인·‘가뭄 비상’ 강원에 45억 원 지원

입력 2025.08.25 (12:01) 수정 2025.08.25 (12:02)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

행정안전부는 지난 13~14일 집중호우로 피해를 본 인천(계양구·서구 등)과 경기(고양시·파주시 등), 최근 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강원 지역에 재난 특별교부세 45억 원을 지원한다고 오늘(25일) 밝혔습니다.

이번 지원금은 공공시설 등 응급 복구와 이재민 구호, 2차 피해 예방 조치, 가뭄 지역의 생활·농업 용수 확보를 위한 시설물 설치 등에 쓰입니다.

지난달 행안부는 강원특별자치도에 가뭄 대책 등의 명목으로 재난 특교세 14억 원을 한 차례 지원한 바 있습니다.

윤호중 행안부 장관은 “국지적 호우와 가뭄으로 인한 지역 주민의 불편을 해소하기 위해 이번 재난 특교세 지원을 결정하게 됐다”며, “신속한 재정 지원을 통해 피해지역의 복구를 돕겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 정부, ‘호우 피해’ 경인·‘가뭄 비상’ 강원에 45억 원 지원
    • 입력 2025-08-25 12:01:15
    • 수정2025-08-25 12:02:00
    재난·기후·환경
행정안전부는 지난 13~14일 집중호우로 피해를 본 인천(계양구·서구 등)과 경기(고양시·파주시 등), 최근 가뭄으로 어려움을 겪고 있는 강원 지역에 재난 특별교부세 45억 원을 지원한다고 오늘(25일) 밝혔습니다.

이번 지원금은 공공시설 등 응급 복구와 이재민 구호, 2차 피해 예방 조치, 가뭄 지역의 생활·농업 용수 확보를 위한 시설물 설치 등에 쓰입니다.

지난달 행안부는 강원특별자치도에 가뭄 대책 등의 명목으로 재난 특교세 14억 원을 한 차례 지원한 바 있습니다.

윤호중 행안부 장관은 “국지적 호우와 가뭄으로 인한 지역 주민의 불편을 해소하기 위해 이번 재난 특교세 지원을 결정하게 됐다”며, “신속한 재정 지원을 통해 피해지역의 복구를 돕겠다”고 말했습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
이슬기
이슬기 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명

미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명
[속보] ‘내란 우두머리 방조’<br> 한덕수 전 총리, 모레 구속기로

[속보] ‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리, 모레 구속기로
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.