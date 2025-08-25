뉴스 12 8·25 한미 정상회담

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

입력 2025.08.25 (12:05) 수정 2025.08.25 (13:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작
미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명

미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명

다음
[앵커]

한미 정상회담을 위해 방일 일정을 마치고 곧바로 미국으로 출국한 이재명 대통령이 기내에서 기자 간담회를 가졌습니다.

이 대통령은 정상회담은 국익을 최우선으로 임하겠다 했고, 북한 문제는 제한 없이 필요한 이야기는 다 하겠다고 밝혔습니다.

보도에 손서영 기자입니다.

[리포트]

이재명 대통령은 미국으로 향하는 공군 1호기에서 예정에 없던 기내 간담회를 가졌습니다.

이 대통령은 트럼프 대통령과 회담 의제는 안보, 국방비, 관세 협상 문제 등이 예측되고 있다며 실무 협의를 계속하고 있다고 밝혔습니다.

국익을 최우선으로 협상에 임하겠다며 긍정적 결론 도출을 기대했습니다.

[이재명 대통령 : "대화도 그리 무리하지 않을 것이라고 기대하고 있고 또 그렇게 예상하고 있기도 합니다."]

대북정책 의제와 관련해선 "직접 제기할 수도 있고 트럼프 대통령이 제기할 수도 있다"며 "제한 없이 필요한 이야기는 다 해 볼 생각"이라고 밝혔습니다.

[이재명 대통령 : "그 얘기는 누가 하든지 아마 한 번쯤은 해보지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 길을 한 번 만들어봐야 되지 않을까 싶어요."]

다만 남북 관계가 과거보다 객관적으로 훨씬 나쁘다고 진단했습니다.

이 대통령은 적대감도 커졌고 북한의 핵무기, 미사일 개발도 그때와 비교할 수 없을 정도라며 주변국 관계도 많이 나빠졌다고 이유를 들었습니다.

그럼에도 해법은 한반도 비핵화를 위한 대화와 소통이 될 거라고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "노력도 과거보다는 몇 배나 더 들여야 현실적인 성과들이 조금이라도 나타날 수 있지 않을까 그런 생각이 들어요."]

한편 이 대통령은 미국 방문에 앞서 진행한 한일 정상회담에서 대미 협상과 관련해 많은 조언을 받았다며 한미 정상회담에 도움이 될 거라고 거듭 밝혔습니다.

과거사 논의가 깊이 있게 다뤄지지 못했다는 아쉬움에 대해선 "그런 지적을 당할 각오도 했다"면서도 협력할 수 있는 것부터 해야 한다고 말했습니다.

KBS 뉴스 손서영입니다.

촬영기자:이영재/영상편집:김선영

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
    • 입력 2025-08-25 12:05:20
    • 수정2025-08-25 13:03:14
    뉴스 12
[앵커]

한미 정상회담을 위해 방일 일정을 마치고 곧바로 미국으로 출국한 이재명 대통령이 기내에서 기자 간담회를 가졌습니다.

이 대통령은 정상회담은 국익을 최우선으로 임하겠다 했고, 북한 문제는 제한 없이 필요한 이야기는 다 하겠다고 밝혔습니다.

보도에 손서영 기자입니다.

[리포트]

이재명 대통령은 미국으로 향하는 공군 1호기에서 예정에 없던 기내 간담회를 가졌습니다.

이 대통령은 트럼프 대통령과 회담 의제는 안보, 국방비, 관세 협상 문제 등이 예측되고 있다며 실무 협의를 계속하고 있다고 밝혔습니다.

국익을 최우선으로 협상에 임하겠다며 긍정적 결론 도출을 기대했습니다.

[이재명 대통령 : "대화도 그리 무리하지 않을 것이라고 기대하고 있고 또 그렇게 예상하고 있기도 합니다."]

대북정책 의제와 관련해선 "직접 제기할 수도 있고 트럼프 대통령이 제기할 수도 있다"며 "제한 없이 필요한 이야기는 다 해 볼 생각"이라고 밝혔습니다.

[이재명 대통령 : "그 얘기는 누가 하든지 아마 한 번쯤은 해보지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 길을 한 번 만들어봐야 되지 않을까 싶어요."]

다만 남북 관계가 과거보다 객관적으로 훨씬 나쁘다고 진단했습니다.

이 대통령은 적대감도 커졌고 북한의 핵무기, 미사일 개발도 그때와 비교할 수 없을 정도라며 주변국 관계도 많이 나빠졌다고 이유를 들었습니다.

그럼에도 해법은 한반도 비핵화를 위한 대화와 소통이 될 거라고 강조했습니다.

[이재명 대통령 : "노력도 과거보다는 몇 배나 더 들여야 현실적인 성과들이 조금이라도 나타날 수 있지 않을까 그런 생각이 들어요."]

한편 이 대통령은 미국 방문에 앞서 진행한 한일 정상회담에서 대미 협상과 관련해 많은 조언을 받았다며 한미 정상회담에 도움이 될 거라고 거듭 밝혔습니다.

과거사 논의가 깊이 있게 다뤄지지 못했다는 아쉬움에 대해선 "그런 지적을 당할 각오도 했다"면서도 협력할 수 있는 것부터 해야 한다고 말했습니다.

KBS 뉴스 손서영입니다.

촬영기자:이영재/영상편집:김선영
손서영
손서영 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

8·25 한미 정상회담

더보기
미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명

미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명
이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작

이 대통령 미국 도착…사흘 간 방미 일정 시작
백악관, 한미정상회담 일정 확정…한국 시각 내일 새벽 1시15분 시작

백악관, 한미정상회담 일정 확정…한국 시각 내일 새벽 1시15분 시작
대통령실 “이 대통령, 재미동포와 만찬 간담회…노고 격려”

대통령실 “이 대통령, 재미동포와 만찬 간담회…노고 격려”

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명

미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명
[속보] ‘내란 우두머리 방조’<br> 한덕수 전 총리, 모레 구속기로

[속보] ‘내란 우두머리 방조’ 한덕수 전 총리, 모레 구속기로
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.