박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

입력 2025.08.25 (12:12) 수정 2025.08.25 (13:04)

[앵커]

내란특검팀이 박성재 전 법무부 장관과 심우정 전 검찰총장에 대한 강제 수사에 착수했습니다.

김건희 여사와 건진법사 전성배 씨는 오늘 특검에 동시 소환됐습니다.

특검 취재팀으로 가봅니다.

허지영 기자, 오늘 내란특검에서 압수수색한 곳들 어디입니까?

[기자]

내란특검팀은 오늘 오전 9시 30분부터 박성재 전 법무부 장관의 자택과 법무부, 대검찰청과 서울구치소 등 4곳을 압수수색하고 있다고 밝혔습니다.

압수수색 대상엔 심우정 전 검찰총장도 포함됐습니다.

12.3 비상계엄 당시 박성재 전 장관 등 법무부가 조직적으로 내란에 공모하거나 방조했는지 살펴본다는 계획입니다.

박성재 장관은 계엄 선포 뒤 법무부에서 회의를 열고 합동수사본부 검사 파견 검토를 지시했다는 의혹을 받고 있습니다.

박 전 장관은 계엄 선포를 앞두고 윤 전 대통령의 호출을 받은 국무위원 6명 가운데 1명입니다.

심우정 전 총장은 윤 전 대통령의 구속 취소에 즉시 항고하지 않아 직무유기 등의 혐의로 고발된 상탠데요.

특검팀은 이번 압수수색이 고발된 내용을 중심으로 진행됐다고 밝혔습니다.

특검은 앞서 한덕수 전 국무총리에 대해서 내란 우두머리 방조 혐의 등으로 구속영장을 청구했습니다.

한 전 총리가 계엄 선포 전 국무회의를 급조해 윤 전 대통령의 계엄을 막지 않았다는 혐의인데, 구속 필요성으로 '범죄의 중대성'을 가장 강조할 것으로 보입니다.

영장심사는 모레(27일) 오후 1시30분 서울중앙지법에서 열립니다.

[앵커]

김건희 여사와 건진법사 전성배 씨도 동시에 소환됐는데, 오늘 어떤 내용을 조사하나요?

[기자]

특검팀은 오늘 김 여사를 상대로 '통일교 청탁 의혹'을 조사할 전망입니다.

특검팀은 김 여사의 구속 뒤 세 번째 조사에서 준비한 질문지의 절반가량을 소화했는데요.

통일교 청탁 의혹을 마무리한 뒤 속도가 붙는다면 도이치 모터스 주가 조작 의혹도 함께 조사할 예정입니다.

김 여사 측은 오늘도 진술 거부권을 행사할 전망이라고 밝혔습니다.

구속 이후 첫 특검 조사에 출석하는 건진법사 전성배 씨를 상대로도 통일교 청탁 의혹을 조사할 전망입니다.

두 사람의 진술이 엇갈릴 경우 대질신문이 이뤄질 전망인데, 아직 양측 모두 혐의를 부인하고 있어, 가능성은 높지 않은 것으로 파악됐습니다.

지금까지 서울고검에서 KBS 뉴스 허지영입니다.

촬영기자:하정현/영상편집:신남규

