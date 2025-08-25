스포츠K

[영상] 롯데 17득점 12연패 탈출…강렬한 팬들 반응

입력 2025.08.25 (12:46)

프로야구 롯데가 드디어 12연패의 늪에서 탈출했습니다.

연패 기간 터지지 않던 타선이 폭발하며 17득점을 얼려 NC에 17대 5로 대승했습니다.

롯데 팬들은 감격스러운 반응을 쏟아냈습니다.

특히 "데이비슨 화 풀렸다" "데이비슨 : 이제 놓아 줄게" 등 일부 팬 사이에서 회자한 일명 '데이비슨의 저주'에 관한 댓글이 많이 보였습니다.

'재난지원승'이라는 댓글도 화제가 됐습니다.

연패를 끊은 롯데는 이제 가을 야구를 향해 나아갑니다.

3위부터 9위까지 마치 전쟁 같은 5강 싸움이 펼쳐지는 만큼 롯데가 과연 가을 야구에 도달할 수 있을지 관심이 쏠립니다.

정충희
정충희 기자

