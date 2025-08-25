우체국, 오늘부터 미국행 소포 접수 중단…“민간 제휴업체로 보내세요”

동영상 고정 취소

오늘(25일)부터 우체국에서 미국으로 보내는 일부 국제우편 접수가 단계적으로 중단됩니다.



대신에 우체국과 제휴한 민간배송업체가 운영하는 서비스를 이용해야 합니다.



어떻게 바뀌는지 김민철 기자가 설명해 드립니다.



우체국이 오늘부터 미국행 항공 소포를, 내일부턴 국제 특급 우편 서비스, EMS의 발송을 중단합니다.



미국의 새 관세 정책으로 오는 29일 0시부턴 서류와 편지를 제외하고 전부 다 관세를 내야하는데, 우체국이 이에 맞는 시스템을 준비할 시간이 부족했기 때문입니다.



[최진희/서울지방우정청 국제영업과장 : "현재 국제 우편망을 통해서는 관세를 납부하는 것이 불가하여서 잠정적으로 EMS 서비스를 중단하게 됐습니다."]



앞으론 미국으로 보내는 소포는 'EMS 프리미엄' 서비스만 이용이 가능합니다.



우체국이 접수는 받지만 운송은 우체국과 제휴한 국제 특별수송업체가 하는 건데, 현재 UPS가 운송을 맡고 있고 이 업체는 자체 통관 시스템이 있어 배송이 가능합니다.



요금도 달라집니다.



평균적으로 4.5kg보다 더 무거워질수록 기존 우체국 서비스보다 싸지고, 가벼울수록 비싸집니다.



배송기간은 일반 항공 소포보다는 평균 3일 정도 줄어듭니다.



다만 이 서비스는 '받는 사람'이 관세를 내야 합니다.



한국에 있는 부모님이 보낸 소포를 받는 유학생이나, 한국 제품을 직구하는 미국 거주자들이 관세를 부담해야하는 구조입니다.



우체국에선 이런 상황을 감안해 EMS 프리미엄보다 더 저렴한 저가형 상품을 한두 달 내로 내놓을 계획입니다.



KBS 뉴스 김민철입니다.



