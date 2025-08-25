“액션 카메라 최대 촬영 시간, 제품별 1.7배 차이”

동영상 고정 취소

'액션 카메라'의 최대 촬영 시간이 제품별로 크게 차이 나는 것으로 조사됐습니다.



한국소비자원이 액션카메라 주요 6개 제품의 품질을 조사해 보니 최대 촬영시간은 1.7배, 충전 시간은 2.8배까지 차이가 났습니다.



일부 제품은 최대 화각이 광고 수준에 못 미쳤으며, 최고 해상도로 촬영할 때 녹화가 중단되는 제품도 있었습니다.



또 일부 제품은 방수 기능이 없거나, 방수 기능이 있어도 광고보다 낮은 수준인 것으로 나타났습니다.



