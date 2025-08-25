뉴스 12

“액션 카메라 최대 촬영 시간, 제품별 1.7배 차이”

입력 2025.08.25 (12:49) 수정 2025.08.25 (12:56)

'액션 카메라'의 최대 촬영 시간이 제품별로 크게 차이 나는 것으로 조사됐습니다.

한국소비자원이 액션카메라 주요 6개 제품의 품질을 조사해 보니 최대 촬영시간은 1.7배, 충전 시간은 2.8배까지 차이가 났습니다.

일부 제품은 최대 화각이 광고 수준에 못 미쳤으며, 최고 해상도로 촬영할 때 녹화가 중단되는 제품도 있었습니다.

또 일부 제품은 방수 기능이 없거나, 방수 기능이 있어도 광고보다 낮은 수준인 것으로 나타났습니다.

