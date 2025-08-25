[오후날씨 꿀팁] 중부·호남 비…밤사이 집중호우

동영상 고정 취소

찜통더위가 이어지고 있습니다.



전국 대부분 지역에 폭염경보나 주의보가 발효 중입니다.



그래도 오늘과 내일 비가 내리면서 어제보다 기온이 내려가겠습니다.



오늘 서울의 낮 기온 32도, 내일 31도가 예상되고 밤더위도 누그러지겠습니다.



오늘과 내일 전국 대부분 지역에 비나 소나기가 내리겠습니다.



비는 점차 중부와 호남으로 확대되겠고 내일 새벽 영남에도 비가 내리겠습니다.



오늘 밤부터 내일 오전 사이 중부지방과 호남에는 시간당 30mm 안팎의 강한 비가 내리는 곳이 있겠습니다.



예상되는 비의 양은 인천과 경기 북부, 경기 남동부에 100 이상, 서울 등 수도권과 강원 내륙, 충청과 전북 북서부에 20~80, 영남과 제주는 5~30mm가 예상됩니다.



오늘 영남과 제주에는 5~40mm의 소나기가 내리겠습니다.



낮 기온은 대전과 광주 34도, 대구 35도까지 오르겠습니다.



바다의 물결은 대부분 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.



지금까지 날씨 전해드렸습니다.



박소연 기상캐스터/그래픽:박혜령



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!