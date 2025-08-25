국제

“HSBC 스위스, 자금세탁 감시 속 중동 부유층 고객 정리중”

입력 2025.08.25 (13:02) 수정 2025.08.25 (13:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

홍콩상하이은행(HSBC)의 스위스 프라이빗 뱅크(PB)가 자금세탁 여부를 조사하는 규제당국의 감시 속에 중동의 부유층 고객 1천여명을 정리하기 시작했다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 보도했습니다.

HSBC 스위스 프라이빗뱅크는 사우디아라비아, 카타르, 레바논, 이집트 등 국가 출신의 여러 고객과의 관계를 종료할 예정이라고 전했습니다. 이들 고객 다수는 1억달러(약 1천390억원)가 넘는 자산을 보유한 것으로 알려졌습니다.

이 은행은 해당 고객들에게 더 이상 서비스를 이용할 수 없다고 통보했으며, 앞으로 몇 달 내 계좌를 다른 곳으로 옮기라는 권고 서한을 발송할 예정입니다.

스위스 금융감독청은 지난해 HSBC 스위스가 ‘정치적 주요인물’과 관련해 자금세탁 방지 의무를 위반했다고 지적한 바 있습니다.

스위스 금융감독청은 2002년에서 2015년 사이 유명 인사들이 연루된 총 3억달러(약 4천161억원) 규모의 의심스러운 거래가 이뤄졌다는 사실을 발견했다고 밝혔습니다.

이후 금융청은 ‘고위험’ 고객 전반에 대한 자금세탁방지 검토를 지시하고, 이들과의 신규 거래를 금지했습니다.

HSBC는 지난달엔 과거 두 건의 은행 거래와 관련해 자사의 스위스 PB 부문이 스위스와 프랑스 당국의 조사를 받고 있다고 발표하기도 했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “HSBC 스위스, 자금세탁 감시 속 중동 부유층 고객 정리중”
    • 입력 2025-08-25 13:02:16
    • 수정2025-08-25 13:04:18
    국제
홍콩상하이은행(HSBC)의 스위스 프라이빗 뱅크(PB)가 자금세탁 여부를 조사하는 규제당국의 감시 속에 중동의 부유층 고객 1천여명을 정리하기 시작했다고 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 보도했습니다.

HSBC 스위스 프라이빗뱅크는 사우디아라비아, 카타르, 레바논, 이집트 등 국가 출신의 여러 고객과의 관계를 종료할 예정이라고 전했습니다. 이들 고객 다수는 1억달러(약 1천390억원)가 넘는 자산을 보유한 것으로 알려졌습니다.

이 은행은 해당 고객들에게 더 이상 서비스를 이용할 수 없다고 통보했으며, 앞으로 몇 달 내 계좌를 다른 곳으로 옮기라는 권고 서한을 발송할 예정입니다.

스위스 금융감독청은 지난해 HSBC 스위스가 ‘정치적 주요인물’과 관련해 자금세탁 방지 의무를 위반했다고 지적한 바 있습니다.

스위스 금융감독청은 2002년에서 2015년 사이 유명 인사들이 연루된 총 3억달러(약 4천161억원) 규모의 의심스러운 거래가 이뤄졌다는 사실을 발견했다고 밝혔습니다.

이후 금융청은 ‘고위험’ 고객 전반에 대한 자금세탁방지 검토를 지시하고, 이들과의 신규 거래를 금지했습니다.

HSBC는 지난달엔 과거 두 건의 은행 거래와 관련해 자사의 스위스 PB 부문이 스위스와 프랑스 당국의 조사를 받고 있다고 발표하기도 했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
김양순
김양순 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명

미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
더 센 상법개정안 국회 본회의 통과…국민의힘 “경제내란법” 반발

더 센 상법개정안 국회 본회의 통과…국민의힘 “경제내란법” 반발
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.