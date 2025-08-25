10만 명이 성착취물 공유 ‘중국판 N번방’에 중국 당국 침묵·검열

중국에서 남성 수십만명이 텔레그램 대화방을 통해 여성을 불법촬영한 영상과 성착취물 등을 공유한 디지털성범죄가 발생해 분노가 커지는 가운데 중국 당국은 침묵을 지킨 채 피해 사실을 알리거나 행동을 촉구하는 게시물들을 삭제하는 등 검열하고 있습니다.



20대 여성 D씨는 최근 ‘당신의 영상이 유출된 것을 알고 있나요’라는 익명의 메시지를 받고 자신의 개인적인 사진과 동영상 20여개를 전 남자친구가 대규모 비공개 텔레그램 대화방에 유출한 사실을 알게 됐습니다.



D씨는 지난달 18일 사회관계망서비스(SNS) 웨이보에 텔레그램 대화방 캡처 화면을 올리고 자신이 당한 일이 “중국의 N번방”이라며 피해 사실을 알렸습니다. 이 게시물은 4만명 이상이 ‘좋아요’를 누르고 2만차례 이상 공유됐으나 다음 날 D씨의 채널은 폐쇄됐습니다.



D씨가 폭로한 텔레그램 대화방은 ‘마스크파크 비밀포럼’(MaskPark樹洞論壇)이라는 이름의 중국어 채널로 남성 사용자 10만명 이상이 모여 불법촬영물과 성착취물을 공유하는 곳이었습니다.



지난달 중국 남방도시보와 로이터통신 등의 보도로 알려진 이 대화방서는 지하철, 공중화장실, 쇼핑몰, 병원 초음파실 등에서 여성을 불법촬영한 영상과 사진은 물론 여자친구나 여성 가족 등을 촬영한 영상 등이 공유됐습니다. 일부 사용자는 피해 여성의 개인정보를 올리거나 불법촬영 장비를 판매하기도 했습니다.



한 여성 피해자는 “전 남자친구가 성관계 중에 몰래 찍은 내 사진을 허락 없이 이 채팅방에 올리고 내 SNS 계정까지 공개했다”고 말했습니다.



중국 네티즌들은 한국의 ‘N번방’ 사건과 연관 지어 이번 사건을 ‘중국판 N번방’으로 부르며 분노를 쏟아냈으나 당국은 침묵 속에 오히려 관련 게시물 검열을 강화했습니다.



중국 당국은 현재까지 이 사건과 관련해 입장을 표명하지 않고 있습니다. 공안부 등 당국이 수사에 착수했다는 징후도 아직 없다고 CNN과 ABC는 전했습니다.



지난달 ‘마스크파크’ 보도가 나온 이후 피해 사실을 추가로 폭로하거나 가해자 엄벌 등 해결책 마련을 촉구하는 게시글이 잇따랐으나 상당수가 삭제되거나 비공개 처리됐습니다.



네티즌 C씨는 마스크파크 사건과 관련해 지난달 24일 불법촬영에 쓰이는 소형 카메라를 주의하라는 내용의 글을 샤오훙수에 올렸습니다. 이 게시물에는 수만개의 댓글이 달렸지만, 다음날 대부분의 댓글이 관리자에 의해 삭제되고 원글은 비공개 처리됐다고 C씨는 ABC방송에 말했습니다.



일부 네티즌은 지난해 한국에서 열린 딥페이크 성착취물 엄벌촉구 시위를 언급하며 비슷한 시위를 제안하는 글을 올렸다가 역시 검열당했습니다.



CNN은 체제 안정에 집착하는 집권 중국공산당이 사회운동이나 불만·반대 의견을 표하는 조직적 행동을 엄격히 통제하고 있으며, 그 연장선에서 여성 권리를 옹호하는 캠페인도 강하게 단속하고 있다고 지적했습니다.



2022년부터 불법촬영물을 추적해온 29세 남성 저우닝허는 CNN과의 인터뷰에서 경찰에 십수차례 전화를 걸었고 불법음란물 단속 당국에도 최소 30건의 보고서를 제출했지만 “그 중 어느 것도 처리되지 않았다”고 말했습니다.



2년 전 윈난성의 거리에서 자신의 치마 아래를 불법촬영한 남성을 경찰에 신고한 28세 여성도 “남성 경찰이 가해자에게 구두 경고만 했다”고 돌아봤습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 바이두 캡처]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!