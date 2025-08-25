함평군, ‘청년 자립’ 지원사업 참여자 모집

함평군이 청년들의 자립을 돕기 위해 '청년도전 지원사업' 참여자를 모집합니다.



대상은 최근 6개월동안 취업이나 교육 그리고 직업훈련 등에 참여하지 않은 19세 이상 49세 이하 청년이고, 선정된 청년에게는 심리상담과 교육 등 다양한 맞춤형 프로그램과 최대 220만 원의 수당이 지급됩니다.



함평군은 이번 사업이 구직이나 교육 등 사회활동에서 단절된 청년들의 자립에 도움이 될 것으로 전망했습니다.



