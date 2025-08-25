사회

수원 패스트푸드점 ‘폭발물 자작극’ 배달 기사 구속 송치

입력 2025.08.25 (13:58) 수정 2025.08.25 (14:00)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

수원의 한 햄버거 프랜차이즈 지점을 상대로 ‘자작극’ 폭발물 신고를 벌인 20대 배달 기사가 검찰에 넘겨졌습니다.

수원 영통경찰서는 20대 남성 A 씨를 위계에 의한 공무집행방해, 업무방해 혐의로 오늘(25일) 구속 송치했습니다.

A 씨는 지난 17일 오후 수원시 영통구 봉영로의 한 패스트푸드점에 폭발물을 설치하겠다는 글을 인터넷에 올린 뒤, 해당 글을 갈무리해 112에 신고한 혐의를 받습니다.

A 씨의 범행으로 경찰특공대와 소방 당국이 한 시간 넘게 수색에 나섰고, 지상 9층·지하 3층 규모의 건물에 있던 이용객 4백여 명이 대피하는 등 불편을 겪었습니다.

올해부터 배달 기사로 일하기 시작한 A 씨는 경찰 조사에서 “배달 과정에서 해당 가게 직원들로부터 자주 면박을 당해 불만이 생겨 그랬다”는 취지로 진술한 것으로 파악됐습니다.

A 씨는 허위 신고 등 범죄 전력을 보유하고 있는 것으로 전해졌습니다.

경찰은 그동안 A 씨에게 공중협박 혐의를 적용하는 방안도 검토해 왔으나 최종적으로 기존 혐의를 유지하는 결정을 내렸습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기남부경찰청 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 수원 패스트푸드점 ‘폭발물 자작극’ 배달 기사 구속 송치
    • 입력 2025-08-25 13:58:56
    • 수정2025-08-25 14:00:01
    사회
수원의 한 햄버거 프랜차이즈 지점을 상대로 ‘자작극’ 폭발물 신고를 벌인 20대 배달 기사가 검찰에 넘겨졌습니다.

수원 영통경찰서는 20대 남성 A 씨를 위계에 의한 공무집행방해, 업무방해 혐의로 오늘(25일) 구속 송치했습니다.

A 씨는 지난 17일 오후 수원시 영통구 봉영로의 한 패스트푸드점에 폭발물을 설치하겠다는 글을 인터넷에 올린 뒤, 해당 글을 갈무리해 112에 신고한 혐의를 받습니다.

A 씨의 범행으로 경찰특공대와 소방 당국이 한 시간 넘게 수색에 나섰고, 지상 9층·지하 3층 규모의 건물에 있던 이용객 4백여 명이 대피하는 등 불편을 겪었습니다.

올해부터 배달 기사로 일하기 시작한 A 씨는 경찰 조사에서 “배달 과정에서 해당 가게 직원들로부터 자주 면박을 당해 불만이 생겨 그랬다”는 취지로 진술한 것으로 파악됐습니다.

A 씨는 허위 신고 등 범죄 전력을 보유하고 있는 것으로 전해졌습니다.

경찰은 그동안 A 씨에게 공중협박 혐의를 적용하는 방안도 검토해 왔으나 최종적으로 기존 혐의를 유지하는 결정을 내렸습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 경기남부경찰청 제공]
황다예
황다예 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명

미국 언론, ‘전략적 유연성·3,500억 달러 투자’ 주요 의제로 조명
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
더 센 상법개정안 국회 본회의 통과…국민의힘 “경제내란법” 반발

더 센 상법개정안 국회 본회의 통과…국민의힘 “경제내란법” 반발
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.