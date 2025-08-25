무더위 계속…내일까지 전국 곳곳 비 또는 소나기

오늘도 전국에 구름이 많은 가운데 매우 무더운 날씨가 이어지고 있습니다.



내일까지 전국 곳곳에는 산발적으로 비 또는 소나기가 오겠습니다.



강원 동해안을 제외한 중부지방과 전라권에 가끔 비가 내리고 있고, 경상권과 제주도에도 소나기 오는 곳이 있습니다.



내일까지 예상되는 강수량은 서울 30에서 80mm, 인천과 경기도에 100mm 이상, 충청과 강원 내륙, 전북 북서부에 80mm 이상 등입니다.



비가 내리면서 폭염특보는 완화되거나 해제되는 곳도 있겠지만, 습하고 체감온도 높은 날씨는 계속되겠습니다.



내일 아침 기온은 서울과 광주·대구 26도, 강릉 28도 등으로 도심과 해안 지역에 열대야 나타나는 곳이 많겠습니다.



낮 기온은 서울과 청주 31도 등 전국이 29도에서 34도를 나타내겠습니다.



내일 바다의 물결은 동해 먼바다와 서해 먼바다에서 2미터 안팎으로 비교적 높게 일겠습니다.



