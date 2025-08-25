뉴스2

이 대통령 “한미, 합리적 결론 이르게 될 것”

입력 2025.08.25 (14:01) 수정 2025.08.25 (14:11)

이재명 대통령이 한미 정상회담 전망에 대해 "최종적으로는 현실적이고도 합리적인 결론에 이르게 될 것"이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 오늘 도쿄에서 워싱턴 D.C.로 향하는 공군 1호기에서 기자들과 만나, 안보 문제와 국방비 문제, 관세협상 문제 등을 트럼프 대통령과의 회담에서 이야기할 것으로 예측된다며 이같이 말했습니다.

이 대통령은 "실무적 협의는 계속되고 있고 저희도 준비하고 있다"며, "대화도 그리 무리하지 않을 것이라 기대하고 있다"고 설명했습니다.

이재명 대통령이 한미 정상회담 전망에 대해 "최종적으로는 현실적이고도 합리적인 결론에 이르게 될 것"이라고 밝혔습니다.

이 대통령은 오늘 도쿄에서 워싱턴 D.C.로 향하는 공군 1호기에서 기자들과 만나, 안보 문제와 국방비 문제, 관세협상 문제 등을 트럼프 대통령과의 회담에서 이야기할 것으로 예측된다며 이같이 말했습니다.

이 대통령은 "실무적 협의는 계속되고 있고 저희도 준비하고 있다"며, "대화도 그리 무리하지 않을 것이라 기대하고 있다"고 설명했습니다.
