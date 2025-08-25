[영상] 24홈런으로 한화 연승 이끈 노시환, “주눅들었다” 고백

동영상 고정 취소

프로야구의 대표적인 홈런 타자 한화 노시환이 24호 홈런으로 팀의 연승을 이끈 뒤 한 인터뷰가 화제가 되고 있습니다.



국내 타자 홈런 공동 1위지만, 아직도 감을 잡지 못했다며 스트레스받고 주눅이 들었다고 고백했습니다.



4번 타자로서의 엄청난 중압감이 느껴졌습니다.



그러나 노시환은 그런 것에 신경 쓰기보다 '내 스윙에 집중'하려고 하니 조금씩 좋아지는 것 같다고 밝혔습니다.



한편, 한화의 20살 투수 조동욱은 친구 황준서에게 솔직히 조언했다고 밝혀 화제가 됐습니다.



