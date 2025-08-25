코레일, 9월 1∼4일 추석연휴 승차권 예매

한국철도공사(코레일)는 다음달 1일부터 4일까지 나흘간 '2025년 추석 연휴 승차권 예매'를 시행한다고 오늘(25일) 밝혔습니다.



예매 대상은 10월 2일부터 12일까지 운행하는 열차입니다.



예매는 코레일 홈페이지(www.korail.com)의 '명절 예매 전용 페이지'에서 할 수 있고, 철도회원만 예매 가능합니다.



1∼2일은 65세 이상 고령자, 장애인, 국가유공자 등을 대상으로 사전예매를 진행합니다.



추석 연휴 승차권은 9월 4일 오후 5시부터 결제할 수 있습니다.



온라인 결제가 어려운 교통약자는 철도고객센터(1588-7788) 전화 결제를 이용하거나 역 창구에 방문해 결제하면 됩니다.



코레일은 카카오·네이버 등 7개 결제사와 함께 5만5천명을 추첨해 1억7천만원 상당의 페이백과 할인 혜택을 주는 '추석 승차권 예매 페이백 이벤트'도 진행합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 코레일 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!