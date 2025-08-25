“야당 대표와 당연히 대화해야죠” 이 대통령, 기자 질의에 [지금뉴스]

동영상 고정 취소

이재명 대통령은 24일 국민의힘 차기 대표 선거가 반탄(윤석열 전 대통령 탄핵 반대)파 후보 간 대결로 압축된 것과 관련해 "공식적인 야당의 대표가 법적 절차를 거쳐 선출되면 당연히 대화해야 한다"고 밝혔습니다.



미국과 일본을 순방 중인 이 대통령은 이날 일본 하네다 공항을 떠나 한미정상회담을 위해 미국 워싱턴DC로 향하는 전용기에서 가진 기자 간담회에서 '반탄파가 국민의힘 대표로 선출되더라도 야당과 대화를 하겠다는 생각은 유효한가'라는 질문에 이같이 답했습니다.



이 대통령은 "탄핵에 반대하는 지도 그룹, 그야말로 내란에 동조하는 것 같은 정치인 지도 그룹이 형성되면 용인할 것이냐는 질문 아닌가"라며 "(더불어민주당) 정청래 대표도 그런 고민을 했을 것 같다. 참 어려운 문제"라고 말했습니다.



이 대통령은 "대통령의 입장에서는 그런 사람들이 선출된다고 하더라도 그들을 뽑은 사람들 역시 국민"이라며 "거기(후보들)에 대해 나중에 어떤 법적·정치적 제재가 있을지는 현재로서는 알 수 없는 일"이라고 언급했습니다.



특히 "여당 대표인 정 대표의 입장과 대통령의 입장은 다르다"며 "저는 여당의 도움을 받아 여당의 입장을 갖고 대선에서 이겼지만, 당선돼 국정을 맡는 순간부터 여당이 아닌 국민을 대표해야 한다"고 강조했습니다.



그러면서 "물론 여당과 조금 더 가깝긴 하지만 야당을 배제해서는 안 되는 게 당연하다"며 "힘들더라도 야당과 대화는 당연히 해야 한다"고 거듭 강조했습니다.



이 대통령은 정 대표가 '악수는 사람과 한다'며 국민의힘 인사들과 악수를 거부하는 것에 대해 어떻게 생각하느냐는 질문에는 "정 대표에 대한 얘기를 제가 하는 것은 부적절하다"며 "그분은 당 대 당으로 (야당과) 경쟁하는 입장"이라고 했습니다.



이어 "(나는) 양자를 다 통합하고 국민을 대표해 국민의 입장에서 대한민국 전체를 지휘해야 할 입장"이라고 덧붙였습니다.



