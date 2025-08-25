‘아이언맨 구례코리아대회’ 9월 26일 개최
입력 2025.08.25 (14:32)
'2025 아이언맨 구례코리아대회'가 다음 달 26일부터 나흘 동안 지리산 호수공원과 전남 구례 공설운동장에서 열립니다.
아이언맨 구례코리아대회는 국내외 철인3종 경기선수들이 참가하는 국제대회로 수영 3.8㎞, 사이클 180㎞, 마라톤 42.2㎞ 등 3개 종목 226㎞를 완주하는 코스입니다.
구례군과 대한철인3종협회는 교통, 보급, 자원봉사, 행사운영 등 분야별 업무를 체계적으로 준비할 수 있도록 아이언맨 TF팀을 구성해 운영할 예정이고 특히 안전 사고 없는 대회 개최를 위해 유관기관과 긴밀한 협조체계를 구축할 방침입니다.
최정민 기자 cjmin@kbs.co.kr
