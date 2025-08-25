국제농업박람회서 ‘전남 K-커피’ 전시·행사 개최
입력 2025.08.25 (14:34)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
출처 : 전남농업기술원
오는 10월 열리는 국제농업박람회에서 전남산 커피와 관련된 특별 전시와 체험행사 등이 열립니다.
이번 행사는 전남 K-커피의 가능성과 경쟁력을 집중 조명하고 전남 K-커피 산업을 미래 신소득산업으로 육성하기 위한 것으로 전남 K-커피의 과학적 접근과 산업화 가능성을 강조할 계획입니다.
체험행사장에서는 커피나무 생육단계와 품종 전시 그리고 로스팅 체험 등 다채로운 프로그램이 운영되고, 국내 유명 바리스타들이 참여하는 '전남 K-커피 브루잉 챔피언십 대회'도 열릴 예정입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 국제농업박람회서 ‘전남 K-커피’ 전시·행사 개최
-
- 입력 2025-08-25 14:34:49
오는 10월 열리는 국제농업박람회에서 전남산 커피와 관련된 특별 전시와 체험행사 등이 열립니다.
이번 행사는 전남 K-커피의 가능성과 경쟁력을 집중 조명하고 전남 K-커피 산업을 미래 신소득산업으로 육성하기 위한 것으로 전남 K-커피의 과학적 접근과 산업화 가능성을 강조할 계획입니다.
체험행사장에서는 커피나무 생육단계와 품종 전시 그리고 로스팅 체험 등 다채로운 프로그램이 운영되고, 국내 유명 바리스타들이 참여하는 '전남 K-커피 브루잉 챔피언십 대회'도 열릴 예정입니다.
-
-
최정민 기자 cjmin@kbs.co.kr최정민 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.