국제농업박람회서 ‘전남 K-커피’ 전시·행사 개최

오는 10월 열리는 국제농업박람회에서 전남산 커피와 관련된 특별 전시와 체험행사 등이 열립니다.이번 행사는 전남 K-커피의 가능성과 경쟁력을 집중 조명하고 전남 K-커피 산업을 미래 신소득산업으로 육성하기 위한 것으로 전남 K-커피의 과학적 접근과 산업화 가능성을 강조할 계획입니다.체험행사장에서는 커피나무 생육단계와 품종 전시 그리고 로스팅 체험 등 다채로운 프로그램이 운영되고, 국내 유명 바리스타들이 참여하는 '전남 K-커피 브루잉 챔피언십 대회'도 열릴 예정입니다.