영광 법성고 농구부, 프로·국가대표 선수 동시 배출

출처 : 영광군 출처 : 영광군

영광군 법성고등학교 농구부가 개교 이래 처음으로 프로 진출 선수와 국가대표 선수를 동시에 배출했습니다.최근 열린 여자프로농구 신인 드래프트에서 법성고 3학년 김민경, 이은서 선수가 KB스타즈와 하나은행에 각각 지명됐습니다.또 1학년 이한울 선수는 2025 국제농구연맹 16세 이하 여자 아시안컵 국가대표에 발탁됐습니다.전남체육회는 소수정예 팀에서 이뤄낸 값진 성과라면서 꿈나무 선수들이 안정된 환경 속에서 기량을 펼칠 수 있도록 적극 지원하겠다고 밝혔습니다.