문화

스트레이 키즈 신보 ‘카르마’, 하루 만에 더블 밀리언셀러

입력 2025.08.25 (14:42) 수정 2025.08.25 (14:43)

그룹 스트레이 키즈의 정규 4집 ‘카르마’(KARMA)가 발매 하루 만에 더블 밀리언셀러를 달성했습니다.

소속사 JYP엔터테인먼트는 스트레이키즈의 ‘카르마’가 발매일인 지난 22일 음반 집계 사이트 한터차트 기준 200만 장 넘는 판매고를 올렸다고 오늘(25일) 밝혔습니다.

‘카르마’는 한터차트 주간 피지컬 앨범차트(18~24일)와 써클차트 주간 리테일 앨범차트(17~23일) 모두 정상을 석권했습니다.

또 지난 22일부터 사흘 연속으로 아이튠즈 월드와이드 앨범차트와 유러피안 앨범차트, 일본·프랑스·호주 등지에서 아이튠즈 앨범차트에서 각각 1위에 올랐습니다.

글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서는 발매일 1천826만 회 넘는 재생수를 기록했습니다.

‘카르마’는 스트레이 키즈가 3집 ‘파이브스타’(★★★★★) 이후 2년 2개월 만에 내놓는 정규앨범으로 멤버들의 성장 서사가 담겼습니다.

[사진 출처 : JYP엔터테인먼트 제공]

[사진 출처 : JYP엔터테인먼트 제공]
