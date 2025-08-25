스트레이 키즈 신보 ‘카르마’, 하루 만에 더블 밀리언셀러

그룹 스트레이 키즈의 정규 4집 ‘카르마’(KARMA)가 발매 하루 만에 더블 밀리언셀러를 달성했습니다.



소속사 JYP엔터테인먼트는 스트레이키즈의 ‘카르마’가 발매일인 지난 22일 음반 집계 사이트 한터차트 기준 200만 장 넘는 판매고를 올렸다고 오늘(25일) 밝혔습니다.



‘카르마’는 한터차트 주간 피지컬 앨범차트(18~24일)와 써클차트 주간 리테일 앨범차트(17~23일) 모두 정상을 석권했습니다.



또 지난 22일부터 사흘 연속으로 아이튠즈 월드와이드 앨범차트와 유러피안 앨범차트, 일본·프랑스·호주 등지에서 아이튠즈 앨범차트에서 각각 1위에 올랐습니다.



글로벌 음원 플랫폼 스포티파이에서는 발매일 1천826만 회 넘는 재생수를 기록했습니다.



‘카르마’는 스트레이 키즈가 3집 ‘파이브스타’(★★★★★) 이후 2년 2개월 만에 내놓는 정규앨범으로 멤버들의 성장 서사가 담겼습니다.



[사진 출처 : JYP엔터테인먼트 제공]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!