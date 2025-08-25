코로나19로 운행중단 ‘이스타항공’, 29개월 만에 누적 탑승객 천만 명 넘어

이스타항공이 지난 2023년 운항 재개 이후 29개월 만에 누적 탑승객 1천만 명을 돌파했습니다.



이스타항공은 “2년 5개월 동안 국내선 3만 4,342편, 국제선 2만 4,316편 등 총 5만 8,658편을 운항했다”고 오늘(25일) 밝혔습니다.



이는 국내 저비용 항공사 중 최단기간 기록이라고 이스타항공은 설명했습니다.



이스타항공은 코로나19 사태로 국제선·국내선 운항을 전면 중단했다가 2023년 3월 김포∼제주 노선을 시작으로 운항을 재개한 바 있습니다.



이스타항공은 올해 말까지 항공기 5대를 추가 도입하는 등 보유 항공기 수를 20대로 확대해 운영할 계획입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 이스타항공 제공]



