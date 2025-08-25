전교조 “정부 교원감축, 각 지역 교육청이 대응해야”

전교조 광주지부가 교육부의 교사 감축 계획에 대한 광주시교육청의 적극 대응을 촉구했습니다.



전교조 광주지부는 교육부가 지난 8일 내년도 공립 교사 임용 계획을 올해보다 15% 감소한 8,894명으로 발표했다며, 교육부의 정원 감축 정책을 규탄한다고 밝혔습니다.



전교조 광주지부는 정원 재검토를 촉구하는 입장문을 발표한 서울시교육청처럼 광주시교육청도 정원 재조정 공식 건의와 더불어 시도교육감협의회를 통한 공동 성명 발표 등 적극 대응에 나설 것을 요구했습니다.



전교조 광주지부는 광주 지역은 광산구나 남구 등 인구 밀집 지역의 과밀학급 문제가 꾸준히 제기되고 있고, 기초학력과 특수, 다문화 교육 등 늘어가는 교육의 책임과 수요에 맞게 안정적인 교사 정원 확보가 필요하다고 주장했습니다.



