“교과서 속 문화유산 보러오세요”…정읍 등 4곳서 국보순회전

주요 국보와 보물을 지역에서도 만나보는 ‘국보 순회전’이 다음 달부터 정읍·진안·함양·삼척 등 4개 지역에서 열립니다.



국립중앙박물관은 다음 달 2일 전북 정읍시립박물관을 시작으로 4일 전북 진안역사박물관, 19일 경남 함양박물관, 10월 1일 강원 삼척시립박물관에서 하반기 국보 순회전을 연다고 오늘(25일) 밝혔습니다.



진안역사박물관에서는 ‘백제 문양전’, 삼척시립박물관에서는 ‘신라 장신구’, 정읍시립박물관에서는 ‘청화백자’, 함양박물관에서는 ‘분청사기’를 선보일 예정입니다.



대표 유물로는 백제 산수풍경무늬벽돌(보물), 신라 보문동 합장분 금귀걸이(국보), 분청사기 상감인화 연꽃 넝쿨무늬 병(보물), 백자 투각 모란무늬 항아리(보물) 등이 있습니다.



모두 교과서에 소개되는 국보급 문화유산입니다.



블랙핑크 제니의 뮤직비디오에 등장한 금 관꾸미개를 비롯한 신라 장신구와 고(故) 이건희 삼성 선대 회장이 기증한 ‘분청사기 철화 물고기무늬 장군’ 등도 이번 전시에서 소개됩니다.



이 기간 국립전주박물관·국립익산박물관·국립진주박물관·국립춘천박물관과 협력해 다양한 교육프로그램과 문화행사도 함께 진행합니다.



국립중앙박물관은 고흥 분청문화박물관, 봉화 청량산박물관, 논산 백제군사박물관, 의성조문국박물관에서 열린 상반기(5∼7월) 국보 순회전에는 10만명 이상이 다녀갔다고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 국립중앙박물관 제공]



