코레일 추석 승차권 예매…9월 1∼4일
입력 2025.08.25 (15:10) 수정 2025.08.25 (15:17)
추석 연휴 승차권 예매가 다음 달 1일부터 4일까지 나흘간 진행됩니다.
예매 대상은 10월 2일부터 12일까지 운행하는 열차이며, 예매는 코레일 홈페이지의 '명절 예매 전용 페이지'에서 할 수 있습니다.
1일과 2일에는 고령자와 장애인, 국가유공자 등 만이 예매할 수 있고, 3, 4일엔 누구든지 예매할 수 있습니다.
