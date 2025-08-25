방송법 개정안 내일 시행…KBS 이사 수 확대 등
입력 2025.08.25 (15:11) 수정 2025.08.25 (15:17)
공영방송 이사 수를 늘리고 사장추천위원회 설치를 의무화한 방송법 개정안이 내일(26일) 시행됩니다.
방송통신위원회는 지난 18일 국무회의를 통과한 방송법 일부개정법률이 내일 시행된다고 오늘(25일) 밝혔습니다.
개정된 방송법은 KBS의 이사 수 확대 및 추천 주체 다양화, 사장 추천위원회 설치, 보도 책임자 임명 동의제 도입, 편성위원회 설치 등의 내용을 담고 있습니다.
방통위는 방송법 개정에 따른 후속 조치로 편성위원회 구성과 이사 추천 단체 등에 대한 구체적인 내용을 방통위 규칙으로 정해야 합니다.
