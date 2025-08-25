파주서 역주행 화물차가 오토바이 들이받아…1명 사망

역주행하던 트럭 운전자가 오토바이 운전자를 치어 숨지게 하는 사고를 냈습니다.



그제(23일) 오전 11시 반쯤 파주시 문산읍 율곡로의 왕복 2차선 도로에서 1톤 화물차가 오토바이를 들이받았습니다.



이 사고로 오토바이 운전자인 40대 남성이 병원으로 옮겨졌지만 숨졌습니다.



경찰은 화물차 운전자인 60대 남성이 역주행하다 정상 주행하던 오토바이를 들이받은 것으로 보고 있습니다.



사고를 내던 당시 화물차 운전자의 혈중알코올농도는 음주운전 단속 기준인 0.03％를 넘지 않는 0.028％로 알려졌습니다.



경찰은 화물차 운전자를 교통사고처리 특례법상 치사 혐의로 입건해, 역주행을 한 이유와 숙취 운전 여부 등 구체적인 사고 경위를 조사하고 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



