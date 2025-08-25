사회

‘윤석열 명예훼손 혐의’ 기자들 첫 공판…“공소권 남용”

입력 2025.08.25 (15:36) 수정 2025.08.25 (16:03)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

2022년 대선 당시 후보였던 윤석열 전 대통령 검증 보도와 관련해 명예훼손 혐의로 기소된 기자 등이 검찰의 공소제기가 부당하다고 주장했습니다.

서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현)는 오늘(25일) 봉지욱 뉴스타파 기자와 허재현 리포액트 기자, 더불어민주당 송평수 전 선거대책위원회 대변인의 정보통신망법상 명예훼손 혐의 첫 공판기일을 열었습니다.

봉 기자 측 변호인은 “이 사건은 2024년 현대판 지록위마”라며 “사슴을 말로 만들기 위해 국가기관을 동원했지만, 진실은 드러났다”고 말했습니다.

이어 “검찰청법에 검사는 부패와 경제범죄 수사만 할 수 있다고 돼 있어 이 사건은 수사를 개시할 수 있는 범죄가 아니다”라며 “공소가 적법한지 고민해달라”고 주장했습니다.

허 기자 측 변호인도 “공소장 일본주의를 위반하고 검사의 수사 개시 범위를 벗어난 공소권 남용”이라며 “공소가 기각돼야 한다”고 주장했습니다.

송 전 대변인 측은 “단순 명예훼손 사건은 수사권 자체가 없는데 무리한 수사를 계속했다”며 “결국 이 사건은 정치권력과 표현의 자유, 언론 자유의 대립 관계를 보여준다”고 주장했습니다.

오늘 재판에서 검찰은 100여 명의 증인신문이 필요하다고 밝혔습니다. 재판부는 다음 달 29일 대장동 대출 브로커였던 조우형 씨를 증인으로 불러 신문할 예정입니다.

봉 기자는 지난 2022년 2월 ‘윤 후보가 대검찰청 중앙수사부 중수2과장 시절 부산저축은행 사건을 수사할 당시, 조 씨에 대한 수사를 무마했다’는 취지의 허위 사실을 보도한 혐의를 받습니다.

허 기자에게는 2022년 3월 이른바 ‘최재경 전 대검찰청 중앙수사부장 녹취록’으로 윤 후보가 부산저축은행 사건을 부실 수사했다고 보도한 혐의가, 송 전 대변인에게는 녹취록의 당사자가 최 전 중수부장이 아닌데도 이를 허 기자에게 전달한 혐의가 적용됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘윤석열 명예훼손 혐의’ 기자들 첫 공판…“공소권 남용”
    • 입력 2025-08-25 15:36:33
    • 수정2025-08-25 16:03:42
    사회
2022년 대선 당시 후보였던 윤석열 전 대통령 검증 보도와 관련해 명예훼손 혐의로 기소된 기자 등이 검찰의 공소제기가 부당하다고 주장했습니다.

서울중앙지법 형사합의35부(부장판사 백대현)는 오늘(25일) 봉지욱 뉴스타파 기자와 허재현 리포액트 기자, 더불어민주당 송평수 전 선거대책위원회 대변인의 정보통신망법상 명예훼손 혐의 첫 공판기일을 열었습니다.

봉 기자 측 변호인은 “이 사건은 2024년 현대판 지록위마”라며 “사슴을 말로 만들기 위해 국가기관을 동원했지만, 진실은 드러났다”고 말했습니다.

이어 “검찰청법에 검사는 부패와 경제범죄 수사만 할 수 있다고 돼 있어 이 사건은 수사를 개시할 수 있는 범죄가 아니다”라며 “공소가 적법한지 고민해달라”고 주장했습니다.

허 기자 측 변호인도 “공소장 일본주의를 위반하고 검사의 수사 개시 범위를 벗어난 공소권 남용”이라며 “공소가 기각돼야 한다”고 주장했습니다.

송 전 대변인 측은 “단순 명예훼손 사건은 수사권 자체가 없는데 무리한 수사를 계속했다”며 “결국 이 사건은 정치권력과 표현의 자유, 언론 자유의 대립 관계를 보여준다”고 주장했습니다.

오늘 재판에서 검찰은 100여 명의 증인신문이 필요하다고 밝혔습니다. 재판부는 다음 달 29일 대장동 대출 브로커였던 조우형 씨를 증인으로 불러 신문할 예정입니다.

봉 기자는 지난 2022년 2월 ‘윤 후보가 대검찰청 중앙수사부 중수2과장 시절 부산저축은행 사건을 수사할 당시, 조 씨에 대한 수사를 무마했다’는 취지의 허위 사실을 보도한 혐의를 받습니다.

허 기자에게는 2022년 3월 이른바 ‘최재경 전 대검찰청 중앙수사부장 녹취록’으로 윤 후보가 부산저축은행 사건을 부실 수사했다고 보도한 혐의가, 송 전 대변인에게는 녹취록의 당사자가 최 전 중수부장이 아닌데도 이를 허 기자에게 전달한 혐의가 적용됐습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]
신현욱
신현욱 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’

김건희 여사 29일 기소 전망…구속 후 네번째 조사도 ‘진술 거부’
이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”

이 대통령 “정상회담서 북한 문제 제한없이 이야기해 볼 생각”
박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환

박성재 전 장관·심우정 전 총장 압수수색…김 여사·건진 한날 소환
[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나

[단독] 83년 만에 유골 찾았다 …‘수몰 조선인’ 136명 돌아오나
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.